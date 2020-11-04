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    مصفاة نفط في فلاديلفيا

    النفط يتحول للهبوط بعد تصريحات ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية

    © REUTERS / DAVID PARROTT
    اقتصاد
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    تحول النفط للهبوط، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى فوزه في انتخابات الرئاسة رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات بشكل كامل في جميع الولايات.

    ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت غرينتش بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا. وهبط خام برنت 8 سنتات ما يوازي 0.2 بالمئة إلى 39.63 دولار بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار.

    تعزيز حماية البيت الأبيض، وضع الحواجز في واشنطن، عشية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 2 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Samuel Corum/Getty Images
    مراسل واشنطن بوست: ترامب أشار كذبا إلى أنه يتجه نحو فوز كبير
    وأعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته لحين انتهاء فرز الأصوات في عدة ولايات والذي قد يستغرق ساعات أو أيام.

    وانخفضت أسعار النفط أكثر من 10 بالمئة الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب. وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار 3 أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

    ودعمت الأسعار في وقت سابق بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاضا حادا للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

    بورصة
    © AFP 2020 / Wang Zhao
    استراتيجيات "أوبك+" في ظل مخاوف من انهيار أسعار النفط العالمية
    ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي لحوالي 487 مليون برميل حسب المعهد.

    ودعم الأسعار أيضا إعلان الجزائر عضو أوبك تأييدها لتأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي في يناير/ كانون الثاني، بعد تلميح وزير الطاقة الروسي إلى إمكانية ذلك من خلال اجتماعه مع شركات النفط بالبلاد.

    ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.

    وقالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط في العام المقبل لدعم الأسعار. بحسب "رويترز".

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    الكلمات الدلالية:
    انتخابات الرئاسة الأمريكية, اقتصاد, النفط, ترامب
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