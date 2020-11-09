مصر... الذهب يتراجع بقيمة غير مسبوقة في تاريخه

حققت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين، انخفاضا مفاجئا بقيمة غير مسبوقة في تاريخ تراجعات المعدن الأصفر، على خلفية الانخفاض المفاجئ فى البورصات العالمية.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية وقالت إن "أسعار الذهب انخفضت بشكل مفاجئ بعد هبوطه فى البورصات العالمية، وسجل عيار 21 تراجعا كبيرا لأول مرة فى تاريخه بمقدار 38 جنيها دفعة واحدة".

وبحسب الصحيفة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 أصبح 813 جنيها بدلا من 851 جنيها، بينما قال أمير رزق، عضو "شعبة الجواهرجية" باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض المفاجئ فى البورصات العالمية هو السبب الرئيسى فى الهبوط المفاجئ فى أسعار الذهب.

وتابع للصحيفة: "الانخفاض كبير ولأول مرة فى تاريخ الذهب ينخفض بهذا المقدار دفعة واحدة"، مضيفا: "انخفضت الأوقية 66 دولارا دفعة واحدة وهم انخفاض ضخم وهو ما أدى لتراجع الذهب عيار 21 الأكثر رواجا فى السوق المحلى المصري بمقدار 38 جنيها".

ولفت رزق، إلى أن سعر أوقية الذهب أصبح 1892 دولارا بدلا من 1958 دولارا، مشيرا إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 أصبح 929 جنيها، وعيار 17 أصبح 696 جنيها للغرام الواحد.

وقال أمير رزق: "أتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الساعات المقبلة، بسبب التذبذب الواقع بعد الانتخابات الأمريكية لأن البورصة الأمريكية تعمل حاليا، ومن المفترض أن تغلق فى تمام الساعة 12:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة".