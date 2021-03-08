خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020

تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الاثنين، مستوى 71 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير/كانون الثاني 2020.

موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 04.59 بتوقيت موسكو، أفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل .

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ67.81 دولارا للبرميل.



هذا وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.