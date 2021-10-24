مؤسس "تويتر" يحذر من أزمة عالمية وشيكة

شارك مؤسس "تويتر" وشركة الخدمات المالية الأمريكية "سكوير"، جاك دورسي، في الحديث الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، قائلا إن الأمور ستزداد سوءا إلى حد كبير.

وكتب دورسي عبر "تويتر" السبت: "التضخم المفرط سيغير كل شيء. إنه يحدث"، مضيفا أنه سيكون في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم".

التضخم المفرط هو ارتفاع أسعار السلع بوتيرة هائلة والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية للأموال.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

تأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالقرب من أعلى مستوى له في 30 عاما في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه صانعو السياسة.

في يوم الجمعة، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن ضغوط التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق"، مشيرًا إلى أنها قد تستمر "حتى العام المقبل".

وأضاف رئيس البنك المركزي أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبا في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد التي يقول النقاد إنها أدت إلى زيادة التضخم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

بالإضافة إلى الإشراف على منصة تواصل اجتماعي فيها 206 ملايين مستخدم نشط يوميا، يعد دورسي من أشد المدافعين عن بيتكوين.

وقالت إن "سكوير"، وهي منصة لمعالجة معاملات بطاقات الخصم والائتمان، إنها تبحث في تعدين العملة المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، نصح صندوق النقد الدولي البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا بضرورة الاستعداد لتشديد السياسة النقدية في حالة خروج التضخم عن السيطرة.

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