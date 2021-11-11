العراق يوسع تعاونه مع شركة "لوك أويل" الروسية

قال مدير شركة "لوك أويل" الروسية إيغور زوبوريف، إن الشركة ستقوم بتطوير العمل، لاستشكاف رقع جديدة في العراق.

وتابع زوبوريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة النفط العراقية "بدأنا العمل مع شركة نفط البصرة والنفط الوطنية في حقل غرب القرنة منذ سنوات واليوم نصل الى مليار برميل".

وأضاف زوبوريف "إن الرقعة العاشرة كانت منطقة مجهولة لنا لم تستكشف من قبل وقمنا بالعمل مع المهندسين العراقيين لحقل "أريدو" الذي يبلغ احتياطيه اكثر من سبعة مليارات برميل. وسيكون عملنا مستقبلا لمشاريع جديدة للبنى التحتية ونتعاون معا لتجاوز المصاعب التي نواجهها معا ونذللها سويا". وفقا لـ"الوكالة الوطنية العراقية للأنباء".

من جانبه أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، وصول إنتاج حقل "غرب القرنة 2" النفطي إلى مليار برميل، منذ بدء العمل فعليا في الحقل عام 2014 حتى اليوم.

وقال في مؤتمر صحفي: "إن الوزارة مستعدة لإزالة كافة العقبات التي تواجه عمل شركة "لوك أويل" الروسية ونحرص على بقائها شريكا فاعلا في العراق".

واضاف :"لم يتأثر الإنتاج في حقل "غربي القرنة 2" رغم التحديات الأمنية واللوجستية والسياسية"، مؤكدا: "إن هدفنا المستقبلي الوصول إلى إنتاج الذروة بالوقت المحدد".

وأشار وزير النفط العراقي إلى إن النفط المنتج من حقل غرب القرنة يمر عبر شركة سومو الوطنية بالتعاون مع "لوك أويل" الروسية.

وفي وقت سابق استقبل وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار السفير الروسي لدى بغداد إيلبروس كوتراشيف، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا قطاع النفط والطاقة.

وأكد وزير النفط حرص الحكومة والوزارة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية ومنها الروسية، التي تتطلع وزراته إلى توسيع آفاق التعاون معها في مشاريع استثمارية جديدة.

وأشاد السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف بالتعاون الثنائي بين البلدين، ورغبة الشركات الروسية في زيادة حجم وآفاق التعاون في قطاع النفط والطاقة.

يذكر أن شركة "لوك أويل" الروسية تمتلك 75% في مشروع غرب القرنة 2 وشركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة - 25%. كما تشارك في المشروع شركة نفط الجنوب العراقية، التي توزع نفط المشروع نيابة عن العراق بين المشاركين فيه على حساب سداد التكاليف والأجور.