وثيقة أمريكية: روسيا تمتلك "طائرات نووية" تحت الماء

تعد روسيا أكبر قوة نووية في العالم، وتملك أكثر من 7 آلاف قنبلة نووية، ولا تتوقف عن تطوير وسائل نقل تلك الأسلحة، التي كان آخرها طائرات بدون طيار تنطلق تحت الماء.

© Sputnik. Semyon Vasilyev إعلام: أمريكا تعترف بالتفوق النووي الروسي

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تقول إن روسيا تمتلك طائرات من دون طيار تعمل تحت الماء يمكنها حمل رؤوس نووية تصل قدرتها التدميرية إلى 100 ميغا طن.

ولفتت المجلة في التقرير الذي نشرته، الأحد الماضي 14 يناير / كانون الثاني، إلى أن وثيقة "البنتاغون" أشارت إلى السلاح الروسي الجديد بـ"إيه يو في"، الذي يعني "مركبات مستقلة تعمل تحت الماء"، مشيرة إلى أنه ذكر السلاح الروسي الجديد ضمن وثائق خاصة بأسلحة روسية يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات نووية.

ولفتت المجلة إلى أن مسؤولي البنتاغون حذروا في الوثيقة من أن روسيا تمتلك أسلحة متنوعة يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات نووية، مشيرين إلى أن الجيش الروسي لديه تميز استراتيجي على الجيش الأمريكي فيما يتعلق بقدراته النووية.



