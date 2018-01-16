وثيقة أمريكية: روسيا تمتلك "طائرات نووية" تحت الماء

ولفتت المجلة في التقرير الذي نشرته، الأحد الماضي 14 يناير / كانون الثاني، إلى أن وثيقة "البنتاغون" أشارت إلى السلاح الروسي الجديد بـ"إيه يو في"، الذي يعني "مركبات مستقلة تعمل تحت الماء"، مشيرة إلى أنه ذكر السلاح الروسي الجديد ضمن وثائق خاصة بأسلحة روسية يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات نووية.
ولفتت المجلة إلى أن مسؤولي البنتاغون حذروا في الوثيقة من أن روسيا تمتلك أسلحة متنوعة يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات نووية، مشيرين إلى أن الجيش الروسي لديه تميز استراتيجي على الجيش الأمريكي فيما يتعلق بقدراته النووية.
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