صاروخ "جو - جو" فتاك لمقاتلات "ميغ" و"سوخوي" الروسية (فيديو وصور)

وتستخدم المقاتلات الروسية صاروخ "آر في" لتدمير المقاتلات المعادية والطائرات الهجومية والقاذفات، والمروحيات، كما يمكن استخدامه لتدمير طائرات النقل العسكري والصواريخ المجنحة، ويمكن إطلاقه من أي زاوية باتجاه الهدف.
ويستطيع الصاروخ اعتراض أهداف سرعتها 3600 كم في الساعة، ويمكنه الإنطلاق نحو الهدف الذي يحلق على ارتفاع أقل أو أعلى من الطائرة التي تحمله بمسافة 10 كم.
ويحمل الصاروخ رادار إيجابيا ونظام توجيه متقدم يمكنه من تغيير مساره عقب الإطلاق باتجه هدف آخر دون الحاجة إلى متابعة الطائرة التي تحمله.
Su-35S released RVV-AE missile#StrikeFightersLegends https://t.co/ZQWhfUE2bk pic.twitter.com/MCpcYQXbJP— Mohd Najmi Jailani (@NajmiCreative) May 30, 2016
ويستطيع الصاروخ إصابة أهدافه في مدى يتراوح بين 300 مترا و80 كم،، ويعمل بمحرك يستخدم الوقود الصلب، وطول الصاروخ 3.6 مترا.
Rakete-Luft-Luft (RWW)— Wolfgang Dressler (@dressler_w) May 17, 2017
mittlerer Reichweite
R-77 (Erzeugnis 170) RWW-AE
mit 9B-1348 ARGS (Aktiv Radar)
NATO AA-12 Adder RVV-AE
23.02.1994 pic.twitter.com/PskpChyshq
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