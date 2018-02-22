صاروخ "جو - جو" فتاك لمقاتلات "ميغ" و"سوخوي" الروسية (فيديو وصور)

تتسلح الطائرات الحربية الروسية بصواريخ "جو - جو" تمكنها من خوض المعارك الجوية ضد الطائرات الحربية المعادية وتدميرها.

وتستخدم المقاتلات الروسية صاروخ "آر في" لتدمير المقاتلات المعادية والطائرات الهجومية والقاذفات، والمروحيات، كما يمكن استخدامه لتدمير طائرات النقل العسكري والصواريخ المجنحة، ويمكن إطلاقه من أي زاوية باتجاه الهدف.

ويستطيع الصاروخ اعتراض أهداف سرعتها 3600 كم في الساعة، ويمكنه الإنطلاق نحو الهدف الذي يحلق على ارتفاع أقل أو أعلى من الطائرة التي تحمله بمسافة 10 كم.

ويحمل الصاروخ رادار إيجابيا ونظام توجيه متقدم يمكنه من تغيير مساره عقب الإطلاق باتجه هدف آخر دون الحاجة إلى متابعة الطائرة التي تحمله.

ويستطيع الصاروخ إصابة أهدافه في مدى يتراوح بين 300 مترا و80 كم،، ويعمل بمحرك يستخدم الوقود الصلب، وطول الصاروخ 3.6 مترا.