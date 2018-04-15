تعرف على الأسلحة التي استخدمها التحالف لقصف سوريا (صور+فيديو)

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية.

© REUTERS / Carlos Barria ترامب يشيد بالضربات التي نفذت في سوريا ويقول إن "المهمة أنجزت"

استخدمت دول التحالف الثلاثي عددا من الأسلحة المتطورة في تنفيذ ضربتها، لإصابة أهداف تم تحديدها بدقة لتجنب وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.

فبحسب شبكة "سي إن إن " الأمريكية فإنه تم ستخدام عدد من الأسلحة وأهمها:

مقاتلات "تورنادو" البريطانية، حيث شاركت بريطانيا في هذه الضربة مستخدمة أربع طائرات من هذا النوع وكانت مزودة بصواريخ "كروز" من طراز "ستورم شادو" بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية.

هذه الطائرات كانت قد أقلعت من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص، أما أهدافها فكانت محددة بقصف موقع للأسلحة الكيميائية في حمص، بحسب القناة.

طائرات "تورنادو جي آر 4" وهي طائرات بريطانية تستخدم في الهجوم على أهداف أرضية، مزودة بصواريخ "ستورم شادو"، وهي صواريخ تطلق من الجو برأس حربي يصل وزنه إلى 400 كيلوغرام ومداه 400 كيلومترا.

#Breaking: Fighter jets have just arrived in the past few minutes at RAF Akrotiri airbase in Cyprus, Ready to be deployed and to strike! #Syria @lookner pic.twitter.com/cK8uCQmyrs — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

طائرات "رافال" الفرنسية والتي أقلعت من قواعد في فرنسا، بحسب تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بالي، وزودت هذه الطائرات النفاثة بصواريخ من نوع "ستورم شادو".

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

طائرات قاذفة القنابل "بي 1" الأمريكية، التي بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين قامت بإطلاق صواريخ "كروز JASSM" برؤوس حربية وزنها 450 كيلوغراما ومداها 370 ألف كيلومتر.

سفينتان أمريكيتان من فئة "تيكونديروجا" تحمل صواريخ كروز من طراز "توماهوك" ويصل مداها إلى 2500 كيلومترا.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2018

وهذا النوع من الصواريخ يحمل رأسا حربيا يصل وزنه إلى 450 كيلوغراما،

وهو مصمم على الطيران على ارتفاعات منخفضة لتجنب الدفاعات الأرضية، كما ويمكنه تغيير مساره من خلال أجهزة تحكم.