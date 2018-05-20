مدرعة روسية تتحدى الألغام الأرضية (فيديو)

تقوم المركبات المدرعة بدور محوري في ميادين القتال، خاصة عندما يتطلب الأمر نقل أفراد المشاة أو القوات الخاصة عبر ممرات خطرة، لأنها تحمي المشاة من القذائف الصاروخية والألغام الأرضية.

وتعد مركبة "إس بي إيه" من أقوى المدرعات العسكرية، التي تنتجها روسيا، وتعرف بـ"المركبة بولات"، ويمكن استخدامها في نقل العتاد العسكري أيضا، وهي مجهزة لجر قطع المدفعية المقطورة وأنواع أخرى من العتاد العسكري، بحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت".

© AP Photo / Mikhail Metzel تعرف على قدرات المدفعية الروسية الذكية (فيديو)

والمركبة مجهزة للعمل على جمع أنواع الطرق وفي التضاريس المختلفة، ويمكن أن يتم تجهيزها للعمل كمركبة استطلاع، وقيادة وسيطرة، كما أنها صالحة للاستخدام في نقل المصابين في ساحات القتال.

ويتم تجهيز المركبة بثمانية مقاعد عالية التأمين، إضافة إلى التدريع، الذي يوفر لها حماية من الأسلحة الخفيفة.

أما الجانب السفلي من المدرعة فهو مؤمن بصورة عالية حتى يكون قادر على امتصاص الصدمات الهائلة، التي يمكن أن تحدث نتيجة انفجار ألغام أرضية مزروعة في طريقة المدرعة.

ويمكن تسليح المدرعة الروسية بعدد 2 مدفع رشاش عيار 7.62 و 12.7 مم، وتعتمد المدرعة على ستة إطارات، ووزنها يصل إلى 17.5 طن، وحمولتها 3.5 طن، وأبعادها التقريبية (8*2.5*3.2) أمتار، وسرعتها تتجاوز 90 كم / ساعة.

ويمكن للمدرعة أن تقطع مسافة ألف كيلومترا، قبل أن تصبح في حاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنها تقاوم انفجارات تكافي قوتها 2 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.