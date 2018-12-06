شارك في "إيديكس 2018"... مواصفات "السهم الأحمر" الصيني (صور)

عرضت الصين العديد من أسلحتها بمعرض "إيديكس 2018" في مصر، الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء.

وظهر في الجناح الصيني بالمعرض صاروخ "السهم الأحمر" المحمول على الكتف، الذي يستخدمه الجنود في مواجهة الدبابات المعادية وتدميرها.

© Sputnik . Alaa Almotairy صاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في "إيديكس 2018" في مصر

ويمكن استخدام الصاروخ في المناطق المفتوحة، كما أن تصميمه يسمح باستخدامه أثناء الاختباء داخل المباني، ولا يتجاوز وزنه كاملا 15.7 كغم، وقطر القذيفة 12.7 سم، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء.

© Sputnik . Alaa Almotairy صاروخ السهم الأحمر الصيني المضاد للدبابات في "إيديكس 2018" في مصر

يصل مدى الصاروخ إلى 2.5 كم، وهو مزود برأس حربي شديد الانفجار، ويمكنه اختراق دروع يصل سمكها إلى 110 سم.

وتم تصميم الصاروخ الصيني ليكون متعدد الأغراض على غرار الصاروخ الأمريكي "جافلين"، ويعمل بنظام "فاير آند فور غيت"، الذي لا يتطلب من الرامي متابعة الصاروخ بعد الإطلاق لأنه يكون قادرا على متابعة الهدف وإصابته بصورة مستقلة بعدما يتم تحديده بدقة قبل الإطلاق.