شارك في "إيديكس 2018"... مواصفات "السهم الأحمر" الصيني (صور)

وظهر في الجناح الصيني بالمعرض صاروخ "السهم الأحمر" المحمول على الكتف، الذي يستخدمه الجنود في مواجهة الدبابات المعادية وتدميرها.
ويمكن استخدام الصاروخ في المناطق المفتوحة، كما أن تصميمه يسمح باستخدامه أثناء الاختباء داخل المباني، ولا يتجاوز وزنه كاملا 15.7 كغم، وقطر القذيفة 12.7 سم، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء.
يصل مدى الصاروخ إلى 2.5 كم، وهو مزود برأس حربي شديد الانفجار، ويمكنه اختراق دروع يصل سمكها إلى 110 سم.
وتم تصميم الصاروخ الصيني ليكون متعدد الأغراض على غرار الصاروخ الأمريكي "جافلين"، ويعمل بنظام "فاير آند فور غيت"، الذي لا يتطلب من الرامي متابعة الصاروخ بعد الإطلاق لأنه يكون قادرا على متابعة الهدف وإصابته بصورة مستقلة بعدما يتم تحديده بدقة قبل الإطلاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)