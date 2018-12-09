9 صور... تعرف على أبرز طرازات الطائرات الحربية الصينية

تمتلك الصين العديد من الأسلحة المتطورة، البرية والبحرية، إضافة إلى امتلاكها قوات جوية متطورة تضم العديد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل العسكري.

وخلال مشاركتها في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس 2018" عرضت الصين العديد من طرازات طائراتها الحربية، أبرزها المقاتلة "جي إف 17 بي"، وطائرة النقل العسكري "واي 9 إي"، والطائرة "إل — 15".

© Sputnik . Alaa Almotairy طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018

وأنتجت الصين الطائرة "جي إف — 17" مع باكستان، وتستخدمها منذ عام 2007، بينما تعد الطائرة "إل — 15" طائرة تدريب متطورة يمكنها المشاركة في هجوم جوي محدود وهي أسرع من الصوت.

© Sputnik . Alaa Almotairy طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018

وعرضت الصين الطائرة "واي 9 إي"، وهي طائرة نقل عسكري صينية تم إنتاجها عام 2010.

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy 1 / 9 © Sputnik . Alaa Almotairy طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018

واختتمت فعاليات معرض "إيديكس 2018" الأربعاء الماضي، بعدما استمر على مدى 3 أيام، شهدت مشاركة أكثر من 41 دولة، وأكثر من 373 شركة عالمية متخصصة في صناعة السلاح.