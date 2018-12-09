9 صور... تعرف على أبرز طرازات الطائرات الحربية الصينية

وخلال مشاركتها في معرض الدفاع والتسلح "إيديكس 2018" عرضت الصين العديد من طرازات طائراتها الحربية، أبرزها المقاتلة "جي إف 17 بي"، وطائرة النقل العسكري "واي 9 إي"، والطائرة "إل — 15".
وأنتجت الصين الطائرة "جي إف — 17" مع باكستان، وتستخدمها منذ عام 2007، بينما تعد الطائرة "إل — 15" طائرة تدريب متطورة يمكنها المشاركة في هجوم جوي محدود وهي أسرع من الصوت.
وعرضت الصين الطائرة "واي 9 إي"، وهي طائرة نقل عسكري صينية تم إنتاجها عام 2010.
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
واختتمت فعاليات معرض "إيديكس 2018" الأربعاء الماضي، بعدما استمر على مدى 3 أيام، شهدت مشاركة أكثر من 41 دولة، وأكثر من 373 شركة عالمية متخصصة في صناعة السلاح.
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