الهند تبدأ بإنتاج كلاشنيكوف

من المقرر أن يبدأ إنتاج كلاشنيكوف في الهند عام 2019.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أنه تمت مناقشة هذا الموضوع وعدد من القضايا الأخرى، يوم الخميس، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الهندية الروسية للتعاون الفني العسكري.

© Sputnik . Valeriy Melnikov "كلاشنيكوف" تفصح عن إمكانيات طائرتها الجديدة

وقال فومين للصحفيين: "ناقشنا إعداد برنامج التعاون التقني العسكري حتى عام 2030، وتنظيم إنتاج مروحيات "كا —226 تي" في الهند".

وأضاف نائب وزير الدفاع: "استعرضنا بالتفصيل الخطوات التي اتخذت لتحديد الإفراج عن بنادق كلاشنيكوف الهجومية في الهند في عام 2019".

ووفقا للجنرال، فإن الأطراف أيضا "أولوا اهتمام وثيق لجودة خدمة ما بعد البيع". وقال فومين: "لقد وقعوا اتفاقا بشأن إنشاء لجنة حكومية دولية روسية هندية للتعاون العسكري والعسكري والفني، مما سيسمح بإعادة هيكلة اللجنة الحكومية الدولية وإقامة تعاون أوثق في المجال العسكري".

وقد ترأس اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية الهندية للتعاون العسكري — التقني رؤساء الإدارات العسكرية في البلدين، سيرغي شويغو ونيرمالا سيثارامان.

في وقت سابق كان من المخطط أن تستخدم وحدات الجيش الهندي AK-103 لمحاربة المتطرفين الماويين اليساريين، وكان من المفترض أن تدخل هذه الأسلحة خدمة مختلف المجموعات شبه العسكرية. ولقد صرح الجيش الهندي مرارًا وتكرارًا أنه بحاجة إلى أسلحة آلية حديثة.

المدفع الرشاش AK-103 هو نسخة التصدير من AK-74M ، تم تصنيعه باستخدام مواد وتقنيات جديدة. عيارها 7.62 ملم. ومن المخطط أن يستخدم الجيش الهندي بنادق هجومية جديدة لمحاربة المتطرفين الماويين اليساريين.