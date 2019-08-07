روسيا تختبر قمرا صناعيا سريا في المدار...ما مهمته

وأعلن أنها صُممت "لدراسة عملها على المجموعة الفضائية المدارية الروسية، وكذلك لتطوير تكنولوجيات لحمايتها".

لماذا تحتاج روسيا إلى مثل هذه الأقمار الصناعية وما هي المهام التي تقوم بها؟

كان برنامج إنشاء الأقمار الصناعية المراقبة في جميع القوى الفضائية مرتبطًا بشكل أو بآخر بالبرامج العسكرية - وبالطبع تم تصنيفه وما زال مصنفًا بدرجة عالية من السرية. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن وزارة الدفاع الروسية أصدرت الأسبوع الماضي لأول مرة رسالة حول العمل في المدار مثل هذه الأجهزة – الحديث هنا عن الأقمار الصناعية العسكرية التي تم إطلاقها مؤخرًا "كوسموس-2535" و"كوسموس-2536".

ظهرت مشاريع أول مركبات فضائية باحثة في أواخر الخمسينيات، على الرغم من أن الأمر لم يكن يتعلق بالمحطات الأوتوماتيكية، بل يتعلق بالمركبات المأهولة.

على وجه الخصوص، كان من بين المشاريع الأولى لللأجهزة المراقبة مكوك الفضاء الأمريكي (X-20 Dyna-Soar) ، الذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية من 1959 إلى 1963. كان من المقرر وضع أول مكوك أمريكي في المدار بمساعدة مركبة الإطلاق Titan-IIIC ، في حين تم تطوير العديد من التعديلات على الجهاز - قاذفة مدارية، مركبة استطلاع للصور وجهاز لفحص واعتراض الأقمار الصناعية لعدو محتمل في المدار. من الواضح أن الاتحاد السوفيتي كان الخصم المحتمل للولايات المتحدة في تلك السنوات.

كان من المفترض أن يقدم برنامج Dyna-Soar الدعم لمشروع عسكري أمريكي آخر - محطة MOL المدارية (مختبر المدار المأهول) ، الذي أشرف البنتاغون على إنشائه أيضًا. كان من المفترض أن يقوم رواد الفضاء في المحطة بأنشطة استخباراتية وأن يكونوا قادرين على إزالتها من المدار أو تدمير أقمار العدو إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن مشروع MOL لم يصل إلى مستوى التنفيذ أيضًا. في منتصف عام 1969 ، تخلت الولايات المتحدة أخيرًا عن محطة عسكرية مأهولة ، معلنة أنه سيتم استخدام المركبات الجوية غير المأهولة لأغراض الاستطلاع والأغراض المضادة للأقمار الصناعية. لكن في الاتحاد السوفيتي، كان مشروع المحطة العسكرية لا يزال قيد التنفيذ.

في الاتحاد السوفيتي، في سبعينيات القرن العشرين، تم إطلاق خمس محطات فضائية عسكرية من مشروع "ألماز" بشكل متتابع في وقت واحد، وتشمل مهامها، بالإضافة إلى إجراء الاستطلاع الفوتوغرافي والتقني الإذاعي، مهام فحص سواتل الاستطلاع للأشخاص الآخرين والقتال ضد الأقمار الصناعية المراقبة للعدو.

لغرض الدفاع عن النفس، تم تجهيز "ألماز" بمدفعية آلية إن إر-23، باستخدامها يقوم رواد الفضاء على ألماز بإطلاق النار من الأقمار الصناعية المراقبة واعتراض عدو محتمل. في هذا الوقت في الولايات المتحدة كان العمل جارياً على مشروع Space Shuttle وحجرة الشحن وحجم كتلة البضائع المعادة من المدار تتوافق مع أبعاد ووزن محطات "ألماز".

ومع ذلك، لم يصل الوضع إلى إطلاق النار في المدار واختطاف رواد الفضاء مع المحطة في سبعينيات القرن العشرين.

عليك أن تعرف أنني أرى كل شيء قربي

حالة الأقمار الصناعية المراقبة في الفضاء هي لحظة مثيرة في حد ذاتها. وفقًا للنتيجة التي تم التوصل إليها في عام 1967 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والمعاهدة الحالية والدولية المتعلقة بالفضاء والمجال الفضائي والأجسام الفضائية، فهي تمتلك حدودًا إقليمية. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تعترض على امتلاك جسم فضائي أو جزء منه، وأن سيادة الدول لا تمتد إلا إلى الأجسام الفضائية التي تطلقها مباشرة. وحتى الآن، هناك 109 دول أعضاء كامل العضوية في معاهدة الفضاء الخارجي، و 23 دولة أخرى وقعت المعاهدة ولم تصدق عليها.

تحدد المادتان 7 و 8 من هذه المعاهدة حالة أي مركبة فضائية في الفضاء. تنص المادة 8 على أن أي دولة "تحتفظ بالولاية والسيطرة على مثل هذا الجسم وعلى أي طاقم على هذا الجسم أثناء وجوده في الفضاء الخارجي"، وتنص المادة السابعة على أن أي دولة "تتحمل مسؤولية دولية عن الضرر الناجم عن هذه الأجسام أو مكوناتها على الأرض".

من هنا يتبع المبدأ البسيط لعمل أي قمر صناعي مراقب - يمكن لجهاز من هذا القبيل الاقتراب من قمر صناعي أجنبي، أو إجراء مراقبة أو مراقبة عن بُعد بأي طريقة، ولكن لا يمكن أن يتداخل بنشاط مع عمله أو بأي طريقة أخرى يعطل وظائفه (على سبيل المثال ، حتى تغيير معلمات مدارات جهاز غريب).

يمكن الحديث بشكل منفصل عن "الحطام الفضائي"، بناءً على أحكام المادة 8 بشأن منع الضرر - ومع ذلك، حتى في هذه الحالة ، تصرفات القمر الصناعي المراقب قد تنتهك سيادة دولة أخرى، أطلقت جهاز مراقب. لذلك حتى الاقترات إلى الأقمار الصناعية غير العاملة أو "الميتة" يتم عادة من خلال جهاز تطلقه الدولة التي تملك القمر الصناعي هذا، أما الاقتراب من قمر صناعي غريب يتم بشكل سري ولا يعلن عنه.

في ضوء ما سبق، وبحلول بداية الثمانينيات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والولايات المتحدة وبلدان أخرى من "النادي الفضائي" قد حققوا مقاربة مختلفة - فمعظم الأقمار الصناعية المراقبة لم يركزوا على "اختطاف" أو تدمير أجهزة الآخرين، ولكن على المراقبة السلبية لهم، عادةً من بعيد وفي الوقت نفسه، فإن "القدرات القتالية للأقمار الصناعية المراقبة" ببساطة "سرية" ولا يتم الإعلان عنها في أي مكان، حيث أن أي أعمال عدوانية ضد مركبات الآخرين في زمن السلم ستصبح بمثابة ذريعة لبدء الحرب، وفي زمن الحرب، يمكن للصواريخ المضادة للأقمار الصناعية الخاصة أن تدمر قمرًا عدوانيًا أسرع من وصول القمر المراقب إليه. تم تكليف الأقمار المراقبة بمهام أخرى- فهذه الأجهزة يجب عليها الآن مراقبة المركبات الفضائية الأخرى لعدة أشهر أو حتى سنوات، أو اعتراض تبادلها الإذاعي أو إجراء مراقبة مرئية من مسافة محترمة.

كلهم يراقبون

حاليا، تقوم ثلاث قوى فضائية بتطوير الأقمار الصناعية المراقبة بشكل نشط في نفس الوقت - الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

لذلك، في الولايات المتحدة منذ عام 2006 ، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية المراقبة MiTEX لمراقبة الأجهزة الأخرى في مدار ثابت بالنسبة للأرض. وفقًا لمنشور SpaceFlight Now، في عام 2009، قام البنتاغون، باستخدام MiTEX، لتفقد القمر الصناعي الخاص به DSP 23، وهو جزء من نظام التحذير من الهجوم الصاروخي الأمريكي، والذي فشل في عام 2008. يجب أن نقول أن أجهزة التحذير من الهجوم الصاروخي الروسية ، أقمار Tundra، لها معايير مماثلة للمدار الثابت بالنسبة للأرض ويمكن التحقق منها مثل MiTEX بواسطة أقمار صناعية مماثلة للمراقبة.

في نفس عام 2009، أرسل قمر صناعي أمريكي سري آخر PAN إلى المدار. في وقت الإطلاق، بدا مداره غريبًا إلى حد ما: كان المدار الأقرب إلى الأرض 7.3 ألف كم ، والأبعد 35.8 ألف كم. في البداية، أدى ذلك إلى ظهور نظرية مؤامرة مفادها أن PAN هو ساتل الاتصالات السري لوكالة الاستخبارات المركزية، الذي قرر استخدامه لبناء نظام اتصالات آمن خاص بها. ومع ذلك، بعد مرور عام أصبح الغرض من PAN واضحًا - نظرًا لمثل هذا المدار الغريب، تمكن هذا القمر الصناعي من الاقتراب من المركبات في العديد من النقاط "المزدحمة" في المدار الثابت بالنسبة للأرض، حيث توجد سواتل اتصالات وأقمار التحذير من الهجوم الصاروخي الأمريكي. كما اتضح، في السنوات اللاحقة، أن PAN اقترب من ما لا يقل عن عشرة أجهزة.

تم تأكيد ارتباط PAN بنوع الأقمار الصناعية المراقبة من قبل المنشق المعروف إدوارد سنودن، الذي قال إن PAN يعمل لصالح مصلحة الأمن القومي.

وأخيراً، منذ عام ، بدأ برنامج القمر الصناعي المراقب GSSAP (برنامج الإخبار عن الوضغ في المدار الثابت بالنسبة للأرض) في الولايات المتحدة وتم إطلاق أربع مركبات فضائية بالفعل، ومن المقرر إطلاق مركبتين أخرتين في عام 2020. على عكسPAN ، الذي كان يقترب من المدار الثابت بالنسبة للأرض في نقاط مختلفة، ولكن ليس لفترة طويلة، فإن الأقمار الصناعية GSSAP سوف تنجرف أعلى وأسفل حزام المدار الثابت بالنسبة للأرض. لمراقبة الأقمار الصناعية الأخرى، سوف تستخدم مقاريب طولها 30 سم، وربما أجهزة استشعار إلكترونية-بصرية أخرى.

الجهاز المراقب الأكثر شهرة هو المركبة الفضائية الأمريكية القابلة لإعادة الاستخدام بوينغ X-37B. و"وريث" برامج Dyna-Soar و Space Shuttle، يمكن لهذه المركبة الفضائية المناورة في الفضاء، ونقل الأحمال إلى المدار وإعادتها، والقيام بمراقبة طويلة المدى للأقمار الصناعية الأخرى. في الواقع، هذه هي الوظيفة الكاملة للأقمار المراقبة، على الرغم من أن هذه الوظائف غير معترف بها رسميًا في جهاز X-37V.

ماذا يوجد في المخازن في روسيا؟

على الأرجح، تم بناء أقمار المراقبة الروسية على أساس منصات "كارات-200" و"نافيغاتور"، والتي يمكن تكييفها لمراقبة الأقمار الصناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض. هذه هي الخصائص الوحيدة التي تم الكشف عنها للأقمار الصناعية المراقبة الروسية.

وفقا لمعلومات "فيستنيك إن بي أو لافوتشكلينا"، يمكن تحويل كلا المنصتين إلى أقمار صناعية مراقبة بسبب مبدأ البناء المتمثل في تركيب معدات إضافية.

"نافيغاتور" عبارة عن منصة ثقيلة ناجحة إلى حد ما (يصل وزن الحمولة الصافية إلى 2600 كغم) تم تطويرها بواسطة "فيستنيك إن بي أو لافوتشكلينا". تم إنشاء أجهزة مدنية مثل التلسكوب الراديوي "سبيكتور-إر" وتلسكوب الأشعة السينية "سبيكتور-إر غي" على أساسها.

تشير مقالة فيستنيك إلى أن "نافيغاتور"، في نسخة قمر صناعي مراقب، يمكن تزويده بمجمع تتبع بصري (تلسكوب) ومجمع استطلاع إلكتروني. وأكدت أن المدار الإهليلجي للساتل المراقب، الذي تم إنشاؤه على أساس "نافيغاتور"، ومجمع التتبع البصري القوي، سيسمح لجهازين فقط من هذه الأجهزة بإجراء مسح كامل للمدار الثابت بالنسبة للأرض كل يوم. وبالتالي، فإن الأقمار الصناعية المراقبة القائمة على "نافيغاتور" سوف تتوافق إلى حد كبير مع معايير القمر الصناعي PAN.

"كارات-200" عبارة عن منصة أخف تتضمن تركيب ما لا يزيد عن 100 كغم من الحمولة. القمر الصناعي المصمم على أساس "كارات-200"، ستكون قدراته أكثر تواضعا: مثل أقمارGSSAP ، يمكن لهذه الأجهزة تعمل بشكل سلبي أقل أو أعلى بقليل من المدار الثابت بالنسبة للأرض وتراقب الأقمار الصناعية القريبة عليه.

على الأرجح، أجهزة "كوسموس-2535" و"كوسموس-2536" تنتمي إلى الأقمار الصناعية المراقبة "الخفيفة".

وبالنظر إلى أن "سويوز-2.1"، الذي استخدم لإطلاقها، لا يستطيع نقل أربعة أجهزة مبنية على أساس "نافيغاتور" إلى مدار بيضاوي. من المرجح أن المركبات التي أعلن عنها هي استمرار في إنتاج سلسلة الأقمار الصناعية "كوسموس" ومنها: "كوسموس-2499" و"كوسموس-2504" و"كوسموس-2519"، التي تم إطلاقها في 2014-2017 بواسطة صواريخ "روكوت" و"سويوز-2.1"، وبعد ذلك قاموا بمناورة نشطة في المدار.

أول اختبار، وفقًا للتقرير الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، أجري للأقمار الصناعية المراقبة الجديدة بعد أيام قليلة من دخول المدار. يشار إلى أن أقمار المراقبة أجرت عملية تفتيش، وكذلك خدمة مدارية لقمر صناعي روسي آخر – يسمى كا-ريغيستراتور. تم إرسال المعلومات والمقاييس عن حالة كا-ريغيستراتور.

يجري باستمرار تحسين تكنولوجيا الأقمار الصناعية المراقبة. الأقمار الصناعية "الصامتة" التي لا تحمل (رسميًا على الأقل) أي أسلحة لا تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي. على الرغم من أن تثبيت الأسلحة التقليدية عليها ليس محظورًا بموجب هذه المعاهدة، نتذكر المدفعية الآلية إن إر-23 في الماز السوفيتي. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون التقنيات المستخدمة في الأقمار الصناعية المراقبة مفيدة للأغراض السلمية، على سبيل المثال، للتزود بالوقود وخدمة الأقمار الصناعية في المدارات، أو في مكافحة الحطام الفضائي المتزايد بسرعة. لذلك، على الأرجح، في المستقبل سيكون هناك المزيد من الأقمار الصناعية المراقبة في المدارات.