Widgets Magazine
تسجيل
11:32 25 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    إف-35

    كيف يمكن لطائرة إيرانية قديمة القضاء على مقاتلة أمريكية "إف-35"

    © Photo / CC0 Creative Commons
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    وسط توترات متزايدة مع إيران، نشرت الولايات المتحدة ترسانة من السفن والطائرات والمعدات الأخرى في الشرق الأوسط، وفي حال تحولت التوترات إلى حرب، فقد تواجه طائرات "إف-35" الجديدة سلاح الجو الإيراني، الذي يحتوي أقدم الطائرات المقاتلة في العالم.

    لا يبدو أن الإيرانيين، مع طائراتهم من طراز F-4 وF-5 وF-14 التي يبلغ عمرها أربعة عقود، لديهم فرصة في المواجهة ضد الأمريكيين. لكن التاريخ والأدلة الحديثة تشير إلى أن الطيارين الإيرانيين قادرين على الانتصار، بحسب مدون صحيفة "ناشيونال إنترست"، ديفيد آكس.

    ذكر مؤلف المقال، أنه في عام 2015، تم تسريب تقرير يكشف نقاط ضعف مقاتلة F-35 خلال لمناورات جو-جو مع المقاتلة F-16.

    وكتب طيار مقاتلة F-35، أن معدل طاقة الطائرة غير كافي ويزداد عجز الطاقة مع مرور الوقت.

    إن ما كشفه الطيار يؤكد، أنه في حين أن أنظمة وأجهزة استشعار التهرب الراداري طراز F-35 يمكن أن تمكنه من الحصول على موقع ملائم لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، إلا أنه عاجز عن القتال المباشر.

    لذلك لدى الطائرة الإيرانية من طراز "إف-5" فرصة في الانتصار في قتال جوي قريب.

    بالمقارنة مع الطائرات الحديثة، فإن قوتها قليلة وكما أنها بطيئة، لكن مع بعض التعديلات فقط، تصبح طائرة "F-5 Tiger" تهديدا.

    قد تتضمن التعديلات الحديثة رادارًا للمسح الإلكتروني لاكتشاف طائرة العدو ومستقبلًا للإنذار بالرادار للإنذار عن هجوم الطائرات المعادية وعاكسات للرادار للتخفي وجهاز التشويش بالأشعة تحت الحمراء يمكن إطلاق أشعة الليزر لإعماء صواريخ الخصم.

    وسيكون من الصعب القضاء على مثل هذه المقاتلة المجهزة.

    ومع ذلك، فإن مقاتلة "F-5"، على الرغم من عمرها، قد لا تزال تتميز بخفة الحركة لتتفوق بذلك على F-35. ويعلم طيارو مقاتلة F-35 نقاط ضعف طائراتهم ويفعلون كل ما في وسعهم لتجنب القتال الجوي القريب.

    يخلص المؤلف إلى أن الإيرانيين قد يضطرون إلى نصب كمين للأمريكيين لفرض قتال من مسافة قريبة.

    استمرت التوترات بين واشنطن وطهران في الارتفاع منذ مايو/أيار عام 2018، في أعقاب انسحاب للولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران وفرض عقوبات ضد إيران.

    بالإضافة إلى ذلك، توتر الوضع في منطقة الخليج العربي (الفارسي) في الأشهر الأخيرة.

    على وجه الخصوص، أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيرة، التي حسب المصادر، انتهكت حدود إيران. في وقت لاحق، زعمت واشنطن أنها أسقطت طائرة إيرانية أو اثنتين من الطائرات دون طيار يُزعم أنها كانت تقترب من سفينة أمريكية، على الرغم من أن طهران تنفي إسقاط أي من طائراتها.

    انظر أيضا:

    "إس-400" تكشف نقاط ضعف "إف-35"
    ميزات "سو-57" على "إف-22" و"إف-35"
    اليابان تؤكد شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك