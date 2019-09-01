"سو-35" و"سو-57" تقومان بمناورات بهلوانية في "ماكس-2019"... فيديو

حطم المعرض الجوي الدولي رقما قياسيا في عدد الزوار في اليوم قبل الأخير له.

حطم المعرض الجوي "ماكس-2019" الرقم القياسي في عدد الزوار. ولم يوقف اهتمام الزوار لا الضباب الصباحي ولا حتي التأخير ساعة ونصف على برنامج العرض. واضطر المنظمين لتأخير العرض بسبب الرؤية المحدودة.

وكان أكثر من 200 طائرة في المواقع الثابتة في المعرض الجوي بداية من الحديثة إلى طائرات الحرب العالمية الثانية. وغطى الضباب منطقة موسكو في 31 أغسطس/أب في الصباح، ولكن بعد ذلك أطلت الشمس وحلقت ست فرق جوية في سماء جوكوفسكي.

أول طائرة أقلعت إلى الجو "سو-35" والتي أدهشت الفرق الأخرى، بعدها أقلعت مقاتلة "سو-57"، والتي سيبقى أدائها المذهل في ذاكرة الزوار لفترة طويلة.

وتم تسليط الضوء في هذا اليوم على طائرة الركاب إم إس-21.

يذكر أنه، وفقا للخبراء، فإن نحو 300 ألف شخص زاروا المعرض في اليوم قبل الأخير له 31 أغسطس/ آب.