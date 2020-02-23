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    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016

    23 معلومة عن الجيشين السوري والتركي

    © AFP 2019 / Bulent Kilic
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    أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين، السوري، الذي يحتل المرتبة رقم 55 عالميا، والتركي، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

    ويعتمد الموقع في تصنيف قوة الجيوش، على العديد من العوامل، التي تشمل المساحة الجغرافية، وعدد سكان الدولة، إضافة إلى عدد القوات العاملة في الجيش، وعتاده العسكري.

    تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب
    © Sputnik . Ali Hashem
    تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب

    وفيما يلي 23 نقطة تشمل المقارنة بين الجيشين التركي والسوري، بحسب ما أورده الموقع الأمريكي، المتخصص في رصد تسليح الجيوش حول العالم:

    1- عدد سكان تركيا 81.2 نسمة، بينما عدد سكان سوريا 19.4 مليون نسمة.

    2- القوة البشرية المتاحة للعمل في تركيا 41.8 مليون نسمة، مقابل 12.4 مليون نسمة.

    الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب
    © Sputnik . Kareem Tebi
    الجيش السوري في جمعية الزهراء غرب حلب

    3- يصلح للخدمة العسكرية في تركيا 35 مليون نسمة، مقابل 10.7 مليون نسمة في سوريا.

    4- يصل إلى سن التجنيد سنويا في تركيا 1.4 مليون نسمة، مقابل 535 ألف في سوريا.

    5- يتكون الجيش التركي من 355 ألف فرد، إضافة إلى 380 في قوات الاحتياط، مقابل 142 ألف جندي في الجيش السوري.

    6- ميزانية الدفاع التركية 19 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار ميزانية الجيش السوري.

    7- الدين الخارجي لتركيا 452.4 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار الدين الخارجي لسوريا.

    8- احتياطي العملات الأجنبية 107.7 مليار دولار، مقابل 407.3 مليون دولار، في سوريا.

    9- عدد طائرات الجيش التركي 1055 طائرة، مقابل 456 طائرة سورية.

    مقاتلات تركية
    © AFP 2019 / WOLFGANG KUMM
    مقاتلات تركية

    10- يمتلك الجيش التركي 206 مقاتلة، مقابل 199 للجيش السوري.

    11- يمتلك الجيش التركي 80 طائرة نقل عسكري و276 طائرة تدريب، مقابل 5 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب تابعة للجيش السوري.

    دبابة للجيش العربي السوري
    © Sputnik . Azdashir Musa
    دبابة للجيش العربي السوري

    12- عدد مروحيات الجيش التركي 497 مقابل 165 للجيش السوري.

    13- يمتلك الجيش التركي 100 طائرة هجومية، مقابل 27 طائرة للجيش السوري.

    14- يمتلك الجيش التركي 2622 دبابة، مقابل 4135 دبابة للجيش السوري.

    15- يمتلك الجيش التركي أكثر من 8700 مركبة مدرعة، مقابل 5300 مدرعة للجيش السوري.

    مدفع رشاش دي شي كا
    © Sputnik . Ilja Pitalev
    مدفع رشاش دي شي كا

    16- مدفعية الميدان في الجيش التركي 1260 مدفع، مقابل 2550 مدفع في الجيش السوري.

    17- راجمات الصواريخ التركية 438، مقابل 750 في الجيش السوري.

    18- الأسطول التركي يتكون من 149 سفينة حربية، مقابل 56 سفينة في الجيش السوري، ولا يملك أي منهما حاملات طائرات.

    19- ويقول الموقع إن تركيا تمتلك 12 غواصة، بينما لا يمتلك الجيش السوري غواصات.

    © AP Photo / SELCAN HACAOGLU
    قوات من البحرية التركية

    20- يمتلك الجيش التركي 16 فرقاطة، و10 كورفيت، مقابل فرقاطتين للأسطول السوري.

    21- يوجد في تركيا 10 موانئ كبرى، مقابل 3 موانئ في سوريا.

    22- تنتج تركيا 245 ألف برميل نفط يوميا، مقابل 14 ألف برميل في سوريا.

    23- مساحة تركيا 783.5 ألف كيلومترا مربعا، ومساحة سوريا 185 ألف كيلومترا.

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    الكلمات الدلالية:
    القوات البحرية, الطائرات الحربية, الجيش التركي, الجيش السوري
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