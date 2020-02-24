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13:07 GMT24 فبراير/ شباط 2020
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    غواصة سوفيتية

    23 يوما في الظلام... كيف تم إنقاذ طاقم غواصة "كي-19" الروسية؟

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    وقعت كارثة على متن الغواصة النووية السوفيتية كي-19 (اطلق على الغواصة بسبب الحادث "هيروشيما")، قبل 48 عامًا، في بحر غرينلاند، على عمق 120 مترًا.

    من بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 104 الذين لقوا مصرعهم، نجا 12 فقط بفضل شجاعة الضابط وحيلته. قضى البحارة في مقصورة في الخلف العاشرة 23 يومًا دون ضوء، معزولين عن العالم كله.

    اللحاق والتجاوز

    في 9 يونيو/حزيران 1959، أطلقت الولايات المتحدة الغواصة النووية جورج واشنطن، أول حاملة صواريخ استراتيجية في العالم. تلقت أمريكا سلاحًا جديدًا وخطيرًا للغاية: غواصة مسلحة بالصواريخ البالستية يمكنها التسلل بهدوء وشن ضربة. بالإضافة إلى أنه مع ظهور أول غواصة تعمل بالطاقة النووية، كان الاتحاد السوفيتي متأخراً بأربع سنوات – فعمل المطورون بكثافة، في ثلاث مناوبات وتم رفع علم البحرية على الغواصة قبل بدء تجارب الإبحار. بعد أربعة أشهر، بدأت غواصة كي-19 الخدمة.

    لم يتم إعطاء الغواصات السوفيتية أسماء مناسبة في ذلك الوقت، ولكن نظرًا لحالات الطوارئ العديدة، لقب البحارة كي-19 بـ"هيروشيما". في الحملة العسكرية الأولى في عام 1961 ، وقع حادث في جزيرة نان ماين النرويجية تدمرت المنطقة النشطة للمفاعل اليميني. توفي ثمانية أشخاص بسبب الإشعاع؛ في عام 1970، وقع حادث وتوفي قائد كتيبة بي تشي-5 من الدرجة الثالثة أناتولي كوزيريف. وفي عام 1961، نُقل الأشخاص من الغواصة بعد حادث، وسُحبت الغواصة إلى سفيرومورسك، وتم إصلاحها وإعادتها إلى البحر.

    سلسلة حوادث

    بعد ثماني سنوات، في بحر بارنتس، عندما كانت الغواصة تغير العمق من 60 إلى 90 متر، اصطدمت كي-19 مع الغواصة الأمريكية غاتو. لم يصب أحد بأذى، لكن قائد حجرة الطوربيد الأمريكية اعتبر الحادث على أنه مواجهة على وشك فتح النار، وأوقف قبطان غاتو الحرب العالمية الثالثة في الوقت المناسب. عادت الغواصة السوفيتية إلى القاعدة، وبعد الإصلاح، خرجت إلى البحر.

    في 24 فبراير/شباط 1972 في الساعة 10.23 ،  تلقي المركز المركزي إشارة حول نشوب حريق في المقصورة التاسعة في غواصة كي-19. احترق الزيت على الفلتر الساخن في نظام تنقية الهواء. كان هذا الحادث - الثالث في الحملة - نتيجة لسلسلة من الحوادث القاتلة. قبل أيام قليلة من نشوب الحريق، ظهر صدع صغير على خط أنابيب النظام الهيدروليكي، بدأ الزيت يتدفق. لاحظ الطاقم الصدع وأصلح، لكن لم يستطيع إزالة الزيت من الموقد الذي يتعذر الوصول إليه، كان تحته وحدة تنقية الهواء، سخن الفلتر من العمل الطويل – بقيت الغواصة تحت الماء لمدة أسبوع.

    احترق الزيت واشتعلت النيران. لم يلاحظوا ذلك على الفور، وعندما اندلعت النيران على السطح العلوي، لم يعد بوسع الناس في الحجرة التاسعة إخمادها بمفردهم.

    تم تشغيل إنذار الطوارئ على الغواصة، وتم رفع البوابات الداخلية - وفقًا للقوانين الصارمة للغواصة، كان على كل حجرة العثور على طريقة للبقاء على قيد الحياة. من ارتفاع درجة الحرارة في الحجرة التاسعة، انفجر أنبوب الهواء العالي الضغط وتحولت المقصورة إلى فرن مفتوح الموقد. ارتفعت الغواصة ببطء من عمق 120 مترًا، بينما انتشر الدخان وأول أكسيد الكربون من خلال التهوية المتضررة في المقصورات المجاورة، عمل القائد فيكتور ميلوفانوف والملازم الكبير سيرغي يارتشوك في وحدة التحكم في محطة توليد الكهرباء الرئيسية - لقد كان عليهم إغلاق المفاعلات بشكل ضروري. بدأ يارتشوك في الاختناق، فمزق القناع العازل ومات. أنهى ميلوفانوف العمل بمفرده. خرج بعد ذلك إلى المقصورات المركزية، وفقد وعيه،  سحبه بحار. في المقصورة السابعة، ساعد ألكساندر نوفيكوف البحارة على ارتداء الأقنعة وأخرجهم من المقصورة. أنقذ الناس، لكنه مات.

    ثلاثة أسابيع في الظلام

    في وقت وقوع الحادث، كان 12 بحارا في المقصورة العاشرة في الخلف، كان القبطان بوريس بولياكوف. وأمر بإغلاق المقصورة والانتظار، بعد ذلك انطفأ الضوء على المفاعل المغلق. كان الديزل الاحتياطي في مقصورات الغاز، وكان من المستحيل أن تشغيله. بحلول مساء اليوم الأول، نجح بولياكوف في الاتصال بالمركز المركزي والإبلاغ عن الوضع. كانت كي-19 قد وصلت إلى السطح، ولكن في مقصورة الطوربيد لم يكن هناك فتحة إلى الخارج.

    لم يكن هناك مياه شرب في المقصورة، تم العثور على القليل من المياه العذبة، وكان له طعم مثير للاشمئزاز. كان الحال مع الطعام أسوأ - كان يوجد لدى البحارة بعض الطعام المخزن: الملفوف المعلب، عبوتين من الحليب المكثف وأربع علب من الشاي. تم تقسيم كل هذا إلى أجزاء صغيرة وتم أكلها في ظلام دامس.

    في اليوم الثالث بعد الحادث، اقتربت سفينة الشحن  "أنغارليس" من كي-19. لكن بسلل العاصفة التي حدثت في بحر غرينلاند، لم تتمكن السفينة أن تنقل البحارة إلى متنها. بعد 10 أيام أخرى، وصل الطراد "ألكسندر نيفسكي" والقاعدة البحرية "ماغوميت غاجييف" وثلاثة زوارق سحب. في المجموع، شاركت ما يقرب من ثلاثين سفينة من أسطول البحر الشمالي والأسود في عملية إنقاذ الغواصة. بحلول 3 مارس/آذار، تم نقل 62 بحارا من الغواصة. وصلت فرق الإنقاذ إلى الحجرة العاشرة فقط في 18 مارس- بعد 23 يوما بعد وقوع الحادث. كان البحارة منهكون ومتعبون.

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    حادث, غواصة أمريكية, غواصة روسية
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