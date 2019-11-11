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12:15 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    نهاية العالم

    على بعد خطوة عن الجحيم النووي...الأخطاء التي كانت ستدمر البشرية

    CC0 / pixabay
    رصد عسكري
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    "خرجت العشرات من الصواريخ الباليستية السوفيتية من مناجم الإطلاق وحلقت إلى المواقع في الولايات المتحدة": منذ حوالي 40 عامًا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 ، وصلت هذه الرسالة إلى النقطة المركزية لقيادة الدفاع الجوي المشتركة ل NORAD في مخبأ جبل شين.

    تلقت طواقم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأمر "للإطلاق". تجمد العالم على شفا حرب نووية، ولكن تبين أن الإنذار كاذب. وتتحدث "سبوتنيك" عن الحالات التي عملت فيها أنظمة الإنذار المبكر من الهجوم الصاروخ بالخطأ.

    "الإشارة" القمرية

    في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1960، تلقت NORAD إشارة من محطة للإنذار المبكر مقرها غرينلاند حول ضربة نووية سوفيتية ضخمة ضد الولايات المتحدة. أبلغت القاعدة الأمريكية في أقصى الشمال بنص مفتوح عن هجوم صاروخي. استمر العد لدقائق، لكن الضباط الذين عالجوا البيانات على الفور شكوا في أن هناك خطأ ما. الحقيقة هي أنه في نفس اليوم كان نيكيتا خروشوف في نيويورك، الذي زار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    سرعان ما اتضح أن العطل كان بسبب الأنظمة الآلية الأمريكية. أثار العمل الكاذب لنظام الإنذار الهجوم الصاروخي إشارة الراديو المنعكسة من القمر. ولم يأتي "الهجوم المضاد" في هذا الوضع إلا بسبب المعجزة. كان هذا الإنذار الكاذب هي الأول في تاريخ السباق النووي.

    خطأ المشغل

    في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1961، فقدت النقطة الرئيسية للقيادة الاستراتيجية الأمريكية في وقت واحد الاتصال بـ NORAD ومراكز الكشف المبكر. من وجهة نظر الجيش، فإن هذا قد يعني شيئًا واحدًا فقط – هناك بدأ الدخان بسبب الضربات النووية السوفيتية.

    تلقت أطقم  القاذفات الاستراتيجية المناوبة أمر للإقلاع. حلقت إحداها إلى قاعدة تولا الجوية، وقام الطيار بفحص المواقع التي كانت من ستختفي في حالة حدوث ضربة نووية.

    بحلول هذا الوقت، كان أسطول طائرات B-52 الاستراتيجية بالكامل جاهزًا للإقلاع. ومع ذلك، اتضح بعد ذلك بقليل أن سبب الحادث كان خطأ مشغل محطة AT&T ، وهي شركة اتصالات مقرها في دالاس، تكساس. واحدة من محطات الإرسال تعطلت ببساطة.

    في خضم الأزمة الكاريبية

    إذا كانت زيارة الزعيم السوفيتي للولايات المتحدة، في 5 أكتوبر 1960، قد ساعدت في تهدئة الرؤوس الأمريكية الحامية، فإن أكتوبر 1962 كان لديه كل فرصة ليصبح الشهر الأكثر مأساوية في تاريخ البشرية. في خضم الأزمة الكاريبية ، تلقت أربع قواعد صاروخية سرية في أوكيناوا أوامر لإطلاق صواريخ مارك 28 المجنحة إلى الأراضي السوفيتية. تم إرسال التعليمات عن طريق الراديو، وجميع الرموز هي نفسها. ومع ذلك، اكتشف الكابتن ويليام باسيت، الذي فتح الظرف بالإحداثيات، أن ثلاثة من الأهداف الأربعة المقصودة ليست في الاتحاد السوفيتي.

    اتصل الكابتن بمركز التحكم، وبعد أن كذب أنه لم يتلق أمرًا واضحًا، طلب تأكيده. في الوقت نفسه، أعطى الأمر لجنديين لإطلاق النار على الضابط المناوب إذا حاول إطلاق الصواريخ. ونتيجة لذلك، تلقى باسيت وزملاؤه من قواعد أخرى تعليمات بعدم فتح النار. وقد تم الإخبار عن هذه الحالة مؤخرا فقط، في عام 2015 - بعد أربع سنوات من وفاة بطل هذه القصة.

    الإنذار الليلي:

    في 3 يونيو/حزيران 1980 الساعة 02:26 بالتوقيت الشرقي، تلقت النقطة الرئيسية للقيادة الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية إشارة حول إطلاق صاروخين باليستيين من غواصات في اتجاه الولايات المتحدة. بعد وقت قليل، ظهرت العشرات من نقاط إطلاق الصواريخ الأخرى على الشاشة. واستعدت أطقم الطيران الإستراتيجي للإقلاع، لكن مركز مراقبة NORAD لم ير أي شيء. تم إصدار أوامر لطاقم  B-52  بالبقاء في قمرة القيادة حتى تأتي التعليمات الأخرى.

    اتضح أن أجهزة الكمبيوتر تعطلت مرة أخرى. اعترف قائد طيران نوراد الجنرال جيمس هارتينغر بأن الإنذار كان كاذب، فقد أمر الضابط المناوب في قيادة القيادة الاستراتيجية بإيقاف محركات القاذفات. استغرق الأمر بضع دقائق. ويوجد العشرات من مثل هذه الحالات، عندما تضع أجهزة الكمبيوتر البشرية على شفا الانقراض.

    أربعون دقيقة للرد:

    في السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1983، كان ستانيسلاف بتروف من قوات الصواريخ الاستراتيجية يقوم بالمناوبة في لجنة القيادة والتحكم المركزية التابعة للقيادة العملياتية المتخصصة في سربوخوف 15 بالقرب من موسكو. في الساعة 00:15 ، اكتشف النظام إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات Minuteman  من الولايات المتحدة. وبقي أقل من ساعة لاتخاذ قرار بشأن الرد.

    وظهرت نقطة الإطلاق - إحدى القواعد العسكرية على الساحل الغربي. أعلن بتروف على الفور حالة تأهب قتالية. ومع ذلك، لم يظهر شيء مماثل على شاشات أجهزة التحكم بالفيديو، والتي كان من المفترض أن تنقل صورة شعلة ساطعة لصاروخ يغادر موقع الإطلاق،. وأبلغت الأقمار الصناعية لنظام "أوكا"، بعد لحظات، عن الإطلاقات الثانية والثالثة والرابعة من نفس النقطة. مرة أخرى، لم يؤكد مشغلو أجهزة التحكم بالفيديو هذه المعلومات.

    تولى بتروف المسؤولية ونقل رسالة إلى القيادة العليا حول الإشارات الكاذبة. وتم الإخبار عن هذه الحالة بعد خمس سنوات فقط.

    اتضح أن الشمس خدعت القمر الصناعي السوفيتي. كان موقع الإطلاق المزعوم للصواريخ على - الخط الفاصل بين الجزء المضيء من الأرض وغير المضيء. في هذه الحدود المتناقضة للضوء والظلام، أشعة الشمس المنعكسة من الغيوم، هي التي أضاءت أجهزة الاستشعار في "أوكا".

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    هجوم نووي, هجوم صاروخي, صاروخ باليستي
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