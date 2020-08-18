مجلة تحذر: أسطول المدمرات الصيني يتضاعف خلال 5 سنوات

حذرت مجلة أمريكية من تنامي قدرات الأسطول الحربي الصيني، مشيرة إلى أن قوة المدمرات الصينية ستتضاعف خلال 5 سنوات.

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" إن قوة المدمرات في الأسطول الصيني ستصل إلى نحو 40 مدمرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت: "إن زيادة عدد المدمرات الصينية يزيد القوة النيرانية للأسطول الصيني بصورة كبيرة إضافة إلى زيادة قوة الدفاع الصاروخي حول العالم".

وقالت المجلة إن الأسطول الصيني الذي يمتلك 20 مدمرة في الوقت الحالي سيرفع عدد المدمرات إلى 39 مدمرة، مشيرة إلى أن ذلك يجعل القوة الهجومية للأسطول الصيني قادرة على الوصول إلى مناطق كبيرة حول العالم.

ويمتلك الأسطول الصيني مئات السفن الحربية من طرازات متنوعة بينها حاملات طائرات، وهو ما يجعله يتفوق على الأسطول الأمريكي وذلك من ناحية الحجم.

ويضاف إلى ذلك فإن من المتوقع أن يمتلك الأسطول الصيني ما بين 3 إلى 4 حاملات طائرات بحلول عام 2025.