رئيس وفد قطر إلى منتدى "آرميا -2020" يؤكد تطلع بلاده للتعاون العسكري مع روسيا

أكد رئيس الوفد القطري المشارك في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2020" المنعقد في روسيا خالد السيد الهاجري تطلع بلاده للتعاون العسكري مع روسيا.

وقال الهاجري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية فتح آفاق تعاون عسكري قطري روسي "إن شاء الله، سيكون هناك تعاون".

وأضاف "جئنا إلى هنا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية للمشاركة مع الأشقاء الروس في بطولة العالم العسكرية وفي بطولة الباتليوت للدبابات، جئنا بفريق قطري للمشاركة لأول مرة مع الجانب الروسي وإن شاء الله تكون مشاركة مشرفة نستفيد فيها من الثقافة والخبرة العسكرية للجانب الروسي".

وحول الاطلاع على أحدث الصناعات الدفاعية في المعرض التقني العسكري، قال العسكري القطري "طبعا، الجانب الروسي مشهور بالصناعات العسكرية، وهم متقدمون في هذا المجال، وجئنا للمشاركة في المعرض، والمنتدى وفريق قطري سيشارك في البطولة".

وتابع "سنقوم بزيارة المعرض، واكتشاف آخر المعدات وأحدث الأسلحة الروسية التي تم تصنيعها".

يذكر أن المنتدى العسكري التقني "آرميا 2020" قد انطلقت فعاليات نسخته السادسة اليوم الأحد في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتتضمن فعاليات "آرميا 2020" عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.

وسيشاهد ضيوف "آرميا 2020" استعراضات جوية باهرة تقوم بها فرق الطيران البهلواني "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" و"بركوتي" و"بيرفي بوليوت".

وسيشهد ميدان أشولوك الواقع في مقاطعة استراخان لأول مرة عمليات العرض الحي لإمكانيات أسلحة وآليات القوات الجوية.