الصين تدشن مصنعا عملاقا للأقمار الصناعية شمالي البلاد

قالت وسائل إعلام صينية، إن شركة أقمار صناعية خاصة بدأت في تددشين مصنع ذكي للأقمار الصناعية في تانغشان بمقاطعة خبي بشمالي الصين يوم الثلاثاء.

وقالت شركة "كومسات"، شركة أقمار صناعية خاصة مقرها بكين وهي المالكة للمصنع، إنه المقرر أن ينتج المصنع، الذي سيبدأ انتاجه في أوائل العام المقبل، أكثر من 100 قمر صناعي يزن كل منها أكثر من 100 كيلوجرام سنويا.

تكون شركة كومسات أول مؤسسة فضائية تجارية في الصين تقوم بتطوير وتشغيل أقمار صناعية يزيد وزنها عن 100 كيلوجرام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت رئيسة شركة كومسات، بنغ يوان يوان،: "لن يستخدم مصنع الأقمار الصناعية في التجميع النهائي للأقمار الصناعية فحسب، بل سيستخدم في البحث والتطوير في التقنيات والتطبيقات المتعلقة بالأقمار الصناعية أيضا".

وقالت الشركة، إن المصنع سيقدم معدات ذكية، مثل المركبات الموجهة الآلية، لضمان الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية التي يتراوح وزنها بين 50 و500 كيلوجرام في فترة قصيرة وبتكلفة منخفضة. و

في أبريل/نيسان الماضي، أدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية كـ"بنية تحتية جديدة".

من المتوقع أن يؤدي بناء مصانع الأقمار الصناعية إلى تحسين القدرة الإنتاجية للأقمار الصناعية المحلية وتعزيز تطوير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتخطط الشركة أيضا لبناء مصنع حمولة الأقمار الصناعية في مدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.