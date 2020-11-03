حظر محتمل ضد مشتري أسلحة الدفاع الجوي الروسية: كيد أمريكا يرتد إلى نحرها

من الممكن وفقا لرؤية نائب روسي أن تأتي نية الولايات المتحدة الأمريكية منع الدول الأخرى من شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية على نحو معاكس لما تستهدفه من نتائج.

ويريد مجلس الشيوخ الأمريكي وضع القانون الذي يحظر بيع طائرات "إف-35" والأسلحة الأمريكية الحديثة الأخرى إلى من يشترون منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

ورأى النائب الروسي ألكسندر شيرين، وهو النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، في حديثه للصحفيين أن الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من هذا القانون في حال صدوره.

والهدف من مثل هذه القوانين إزاحة روسيا التي تحتل المركز الثاني في قائمة مصدري الأسلحة، من سوق العالم للأسلحة والمعدات العسكرية. ولكن من الصعب بل من المستحيل تحقيق هذا الهدف، لاسيما وإن روسيا تدخل السوق بسلع تفوق مواصفاتها مواصفات السلع الأمريكية المماثلة في حين لا تزيد أسعارها على أسعار السلع الأمريكية.

وعبر النائب الروسي عن اعتقاده بأنه لا يمكن لمستوردي الأسلحة أن يرفضوا شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية من أجل شراء أغلى طائرات العالم، فمن الأفضل لهم شراء وسائط الدفاع الجوي والطائرات الروسية.

وهكذا يمكن أن تترتب عن قانون كهذا خسائر كبيرة على الولايات المتحدة ذاتها، ولذلك لا يتوقع النائب الروسي أن ينال هذا الاقتراح موافقة صناع القرار الأمريكي.