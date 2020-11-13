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    دبابة تي-80

    مجلة أمريكية: تي-80 القديمة التي لا يمكن استبدالها بـ"أرماتا" الحديثة

    © Sputnik . Maxim Blinov
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    قد تكون الدبابة الروسية "تي-80" قديمة، لكنها لا تزال مقاتلاً رهيبًا، حسبما جاء في المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست".

    كتب المؤلف، تشارلي غاو، أن تي-72 وتي-90 تعملان بشكل جيد في معظم المناخات، ولكن في الشمال، حيث  درجات الحرارة منخفضة جدا، فإن تي-80 هي آلة أفضل بكثير من أرماتا.

    في حين أن العديد من أنواع الدبابات الروسية سيتم استبدالها ب "تي-14" (أرماتا)، لا تزال عمليات تحديث أنواع الدبابات الأقدم مستمرة.

    يقول المنشور: "ربما تكون واحدة من أكثر الدبابات التي تم التقليل من شأنها والتي لا تزال قيد التحديث هي تي-80، التي لا يمكن استبدالها ب"أرماتا".

    على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في التسعينيات، والتي أدت إلى إلغاء معظم المشاريع، لم يتخل الجيش الروسي عن تي-80، ويستمر تحديث هذا النوع وفقًا للمعايير الحديثة.

    السبب الرئيسي لذلك هو الموقع الجغرافي لروسيا. في حين أن تي-72 وتي-90إس تعملان بشكل جيد في معظم المناطق المناخية في روسيا الاتحادية، لا تنسَ الشمال، حيث يمكن أن تكون درجات الحرارة منخفضة للغاية، والتي يمكن لـ تي -80 فقط التعامل معها.

    يشير مؤلف المنشور إلى أن دبابات الديزل الروسية تستغرق حوالي 45 دقيقة لتبدأ العمل عند 30 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن للتوربينات الغازية أن تبدأ العمل في حوالي دقيقة واحدة. تي-80 في مثل هذه الظروف المناخية تكون أكثر راحة ودفئًا للطاقم من الدبابات الأخرى.

    ويتساءل غاو: "إذن كيف خططت روسيا لتحديث تي-80؟"

    يتذكر أنه في البداية كان مخططًا للتركيز على تحسين الجزء العلوي في دبابات تي-80أو، وكان أحد هذه المشاريع هو أوبيكت 640. وفقًا لكاتب العمود في الصحيفة الأمريكية، كانت هذه الدبابات واعدة جدًا في وقتاه وكان لديها عدد من المفاهيم المبتكرة. كان الهيكل عبارة عن بدن تي-80أو ممدود، مما جعل من الممكن زيادة سمك الدرع الأمامي. تمت إضافة عجلة طريق إضافية لتصبح أطول. تم تقسيم كل مكون من مكونات أوبيكت 640 تقريبًا إلى مقصورات، مما سيحد من الضرر في حالة إصابة قذيفة معادية.

    تم وضع السلاح في حجرة منفصلة، مما سهل تغييره وترقيته وفقًا للتهديدات الناشئة.

    كان التحديث الوحيد ل تي-80أو الذي وصل إلى الإنتاج التسلسلي هو  تي-80أو أ، والذي تضمن نظامًا محدثًا للتحكم في إطلاق النار.

    لبعض الوقت، كان يُعتقد أن تي-80  ليس لها مستقبل في روسيا بعد عدم اعتماد التحديثات العميقة تي-80أو إم وتي-80أو إم 2 في الخدمة، تبين أن هذا غير صحيح. في عام 2017 ، تم تقديم "تي-80بي في إم في" للجمهور، وهو تحديث عميق ل "تي-80بي في".

    "تي-80بي في إم" متفوقة حتى على "تي-72بي3" في بعض الجوانب.

    ومع ذلك، لا يتم تحديث تي-80بي في فقط ، على سبيل المثال، في يوليو 2018، تم الإبلاغ عن أن وزارة الدفاع الروسية كانت تدرس أيضًا إمكانية تحديث تي-80أو يي1. وفقًا لمؤلف المنشور، فإن التقارير المتعلقة بأن تي-80 أصبحت قديمة مبالغ فيها إلى حد كبير. كما أنه متأكد من أن تي-80 الروسية، على الرغم من عمرها الكبير، لا تزال مقاتلة حقيقية.

    انظر أيضا:

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    دبابات تسبح...فيديو لعبور "تي-80" نهرا في ضواحي موسكو
    الدبابات الروسية "تي-80" تدمر أهدافا بحرية في قبرص... صور
    الكلمات الدلالية:
    أرماتا, دبابة, سلاح روسيا
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