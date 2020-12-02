صحيفة: على أوروبا أن تقتدي بما فعلته إسرائيل لتحمي نفسها من روسيا

ومن أجل توفير الحماية من الصواريخ الروسية رأت "داغينس إندستري" أنه من الضروري أن تقتدي أوروبا بما فعلته إسرائيل التي أنشأت "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، مشيرة إلى أن مبادرة كهذه تستطيع أن تقلب ميزان القوى بين الدول "الديمقراطية" وروسيا.

وأظهر استخدام الصواريخ الروسية في سوريا، وفقا لما قالته الصحيفة السويدية، أن مدى الصواريخ الروسية الجديدة السريعة جدا يبلغ 2000 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من منصات صغيرة.

ورأت الصحيفة أن الغرب لا يملك شيئا لمواجهة السلاح الروسي الجديد، محمّلة خمول الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة السياسية الدولية المسؤولية عن ذلك.

وزعمت الصحيفة أن موسكو تمكنت من إخافة أوروبا التي فقدت سلطاتها الحرية الاستراتيجية وباتت تواجه حالة من الإحباط الاستراتيجي.

ودعت الصحيفة السلطات في السويد وسائر الدول الأوروبية الأخرى إلى الاقتداء بما فعلته إسرائيل التي صنعت الشبكة الواقية المعروفة باسم "القبة الحديدية" وأصبحت قادرة على إسقاط أي صاروخ يقترب منها.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن تصنع السويد وحلفاؤها شيئا مماثلا لتوفير الحماية لمنطقة بحر البلطيق وأوروبا الشمالية لاستحالة الاستعانة بنظام "باتريوت" الأمريكي ونظام "تفيستر" الأوروبي هناك.

وناشدت الصحيفة السويد وحلفاءها توحيد الجهود لإنشاء "قبة البلطيق التي ستحمينا من التهديدات الصاروخية الجديدة"، ودعت إلى الاستعانة بخبراء إسرائيليين، معتبرة أن وجود القبة الواقية "سيعيد العافية لفكرنا ويقلب ميزان القوى بين الديمقراطيات وروسيا".