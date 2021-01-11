وكالة: صاروخ ينقل رسالة من موسكو إلى الإدارة الأمريكية الجديدة

وتخبر هذه الرسالة الإدارة الأمريكية الجديدة بالإمكانيات والتقنيات العسكرية المتطورة التي تملكها روسيا اليوم وفقا لـ"آخرين خبر".

واعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ظهور الصاروخ الروسي الجديد الذي لا يمكن أن تستخدمه روسيا إلا لردع الآخرين عن العدوان، يدعم توجه روسيا لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توقيع الاتفاقيات الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وصنعت روسيا صاروخ "سارمات" كبديل لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) المنتهية مدة خدمته، وهو أضخم صاروخ استراتيجي في العالم. وقد انتهت روسيا من اختبار صاروخها الاستراتيجي الجديد على الأرض ويجب أن تبدأ اختباره في الجو في أقرب وقت وفقا لما قاله نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو في نهاية عام 2020. وكان قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكايف، قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أن صاروخ "سارمات" سيباشر مهمته القتالية في عام 2022.

يبلغ طول صاروخ "سارمات" 35.5 متر، وقطره 3 أمتار. ويصل مداه إلى 18 ألف كم. ويبلغ وزنه عند الإقلاع 208.1 طنّ. ويزن وقوده 178 طنّا. ويمكنه أن يحمل رؤوسا حربية تزن أكثر من 10 أطنان.