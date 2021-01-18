تفاصيل التدريب الاستراتيجي الروسي - البيلاروسي "الغرب 2021"

من المقرر أن تنفذ وحدات من القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية التدريب الاستراتيجي المعروف باسم "مناورات الغرب 2021".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين ناقشا، اليوم الاثنين، تفاصيل التدريب الاستراتيجي المشترك الروسي - البيلاروسي الذي ستنطلق فعالياته في أراضي بيلاروسيا وروسيا في 10 سبتمبر/ أيلول 2021 وتستمر حتى 16 سبتمبر، ويشرف عليه رئيسا الأركان الروسي والبيلاروسي.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز وتوطيد التعاون بين قوات الدولتين.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب المشترك للقوات المسلحة مع روسيا يتيح تحقيق جملة أهداف منها تجريب السبل الجديدة لقيام وحدات من قوات الدولتين بأعمال قتال مشتركة في منطقة وجود المدن العديدة، والتوصل إلى معرفة مدى فعالية أصناف السلاح والعتاد العسكري الجديدة، والاستفادة من خبرة الضباط الروس القتالية المتزايدة لمواصلة تطوير أشكال وأساليب استخدام القوات.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي في إطار دعم علاقات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الحليفين، ويعكس تطابق رؤى البلدين في كيفية توفير الأمن العسكري لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت أن إحدى فعاليات التدريب المشترك تتضمن مواجهة التصعيد العسكري السياسي في بلدان افتراضية.

وصرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن مناورات "الغرب 2021" ستتيح التدريب على استخدام المجموعة العسكرية المشتركة الروسية - البيلاروسية، وأكد أن قرارات بلاده بشأن التدريبات العسكرية لن تتأثر بالموقف السلبي للغرب من مناورات "الغرب 2021".

وشدد وزير الدفاع البيلاروسي على ضرورة توجيه الدعوة إلى المراقبين الأجانب لحضور التدريب المشترك الروسي - البيلاروسي والوقوف على حالة قواتنا المسلحة.