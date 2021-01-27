7 معلومات عن الفرقاطة البريطانية "تايب 31"... فيديو

تطور البحرية البريطانية فرقاطة جديدة طراز "تايب - 31 إس" تمثل أحدث سفنها الحربية التي سيتم تشييدها في مدينة غلاسكو.

أورد موقع وزارة الدفاع البريطانية مقطع فيديو، قال إنه يرصد 5 حقائق عن السفينة "تايب - 31 إس" التي تنتمي لفئة الفرقاطات "تايب - 31"، بينما كشف موقع "فورسس" البريطاني هدف المملكة المتحدة من بناء تلك السفن.

1- وزن السفينة الواحدة يساوى وزن 2550 سيارة عائلة تقريبا.

2- ارتفاع السفينة الجديدة التي يتم تشييدها يساوي ارتفاع 8 حافلات من الحافلات الضخمة التي تنتشر في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

3- حجم الدهانات التي يحتاجها هيكل السفينة يكفي لطلاء ملعب كرة قدم.

4- حجم الكوابل المستخدمة في صناعتها يساوى 10 أضعاف طول بحيرة لوخ نيس في أسكتلندا، التي يتجاوز طولها 36 كيلومترا.

Curious about warships? Type-31s are the latest @RoyalNavy warships that will be constructed in Glasgow, UK pic.twitter.com/a4swAgt9fr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 27, 2021

5- فيها أكثر من 200 باب خاص لمكافحة تسرب المياه لحماية أقسامها المختلفة في حالة الطوارئ.

6- يقول موقع "فورسيس" البريطاني إن الفرقاطة "تايب - 31" تمثل خطوة ضمن برنامج الحكومة البريطانية لزيادة عدد سفن أسطولها الحربي خلال الـ 20 عاما المقبلة.

7- من المقرر أن يصل عدد السفن من هذه الفئة التي تدخل الخدمة حتى 2028 إلى 5 فرقاطات"، بحسب الموقع البريطاني الذي أوضح أن النسخة "تايب - 31 إس" ستكون مجهزة بمنصة خاصة بالمروحيات.