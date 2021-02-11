إضافة إمكانيات قتالية جديدة لمروحية روسية شهيرة

أعلن المدير التنفيذي لشركة "بروغريس"، يوري دينيسينكو، أن المصنع التابع للشركة أنتج نموذجين تجريبيين لمروحية "كا-52إم" . ولفت إلى أن مروحية "كا-52إم" تملك إمكانيات موسعة للاستخدام القتالي.

ويتطلع صانعها إلى البدء بتسليم مروحيات "كا-52إم" إلى القوات المسلحة الروسية في عام 2022.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن مروحية "كا-52إم" ستستطيع أن تعمل بالتنسيق مع طائرات دون طيار. ومن أجل ذلك ستحصل المروحية على الأجهزة المناسبة التي تتيح لها أن تتحكم في الطائرات المسيرة.

وستمكّن الأجهزة الجديدة طاقم المروحية من اكتشاف أهداف يجب تدميرها في مؤخرة قوات العدو، وتوجيه الضربات المفاجئة لها من دون أن تتمكن وسائط الدفاع الجوي من ملاحقة مصدر الضربات الفجائية.