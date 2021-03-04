ما هي الأسلحة المتطورة التي شاركت خلال الحرب في سوريا

نشر موقع "مليتيري فايلز" الحربي الروسي، تقريرا عن أكثر الأسلحة تطورا التي استخدمتها روسيا خلال الحرب في سوريا منذ عام 2015.

وأشار الموقع، إلى أنه بادىء ذي بدء شارك الطيران الروسي في مهمة تحرير سوريا. حيث حلقت كل من قاذفات من طراز "سو-24 إم" والطائرات الهجومية "سو-25 إس إم" والمقاتلات "سو-35 إس"، بالإضافة إلى الطائرات "الاستراتيجية من نوعي "تو-95 أم إس" و"تو-160" والطائرات الواعدة من طراز "سو-57" في الخطوط الأمامية.

وحاربت المروحيات "مي-28 إن" و"كا-52" الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الطائرات بدون طيار "أورلان-10" و"إنيكس-3" و"أوتبوست" بشكل متكرر في العمليات العسكرية.

ووفرت الأنظمة "إس-300" و"إس-400" و"بانتسير-إس1" و"بوك-2" الحماية من الهجمات الجوية. واستخدمت القوات الروسية أحدث أنظمة الرادار المحمولة وأنظمة الحرب الإلكترونية على نطاق واسع.

وتميزت أربع سفن حربية من طراز "بويان" وغواصة "روستوف نا دونو" بإطلاق صواريخ كاليبر. وأقلعت الطائرات من حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

في المجموع، شاركت 231 عينة من الأسلحة الجديدة والحديثة في العمليات العسكرية بسوريا، وبناء على الخبرة المكتسبة، يقوم المهندسون الروس بإيجاد وتصحيح الأعطال في الوقت المناسب وكذلك إنشاء أسلحة أكثر تقدمًا.