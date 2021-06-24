الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفيرة البريطانية على خلفية تصرفات المدمرة "ديفيندر"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفيرة البريطانية، في موسكو، ديبورا برونيت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على خلفية تصرفات المدمرة البريطانية "ديفيندر" في مياه البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "تم تقديم احتجاج شديد إلى السفيرة بشأن انتهاك الحدود الروسية والتصرفات الاستفزازية الخطيرة التي قامت بها السفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الروسية، والتي يعتبرها الجانب الروسي انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري لعام 1982".

وتابع البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص لحقيقة أنه في حالة تكرار مثل هذه الاستفزازات، فإن المسؤولية الكاملة عن عواقبها المحتملة تقع بالكامل على عاتق الجانب البريطاني".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن المدمرة "ديفيندر" التابعة للبحرية البريطانية، التي تعمل في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود عند حدود الدولة لروسيا الاتحادية خرقت المياه الإقليمية بالقرب من منطقة "رأس فيوليت" الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم لثلاثة كيلومترات.

وتصدت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، بالتعاون مع هيئة حرس الحدود التابعة لـجهاز الأمن الفدرالي الروسي للمدمرة، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي- 24 " أطلقت صواريخ تحذيرية سقطت على مسار مدمرة "ديفيندر" البريطانية بعد خرقها المياه الإقليمية الروسية في شبه جزيرة القرم.