عرض منظومة "ريسورس" الصاروخية في معرض بطرسبورغ

وأصدرت شركة "ألماز أنتي" الروسية بيانا جاء فيه "زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منظومة "ريسورس" الصاروخية الجديدة، والتي صممت لحماية السفن والمركبات البحرية من الهجمات الجوية القريبة، والمضادة لمختلف الأهداف المعادية بما فيها الصواريخ المجنحة القادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا".

وياستطاع منظومة "ريسورس" الصاروخية ضرب أهداف تصل لمسافة 28 كيلومترا. بالإضافة إلى إمكانية إطلاق النار على خمس أهداف في وقت واحد.

وتخطط روسيا لتنظيم فعاليات المعرض العسكري الدولي للصناعات العسكرية البحرية هذا العام في مدينة بطرسبورغ في الفترة ما بين 23 و27 يونيو الجاري، وستشمل الفعاليات أكثر من 20 حدثا و4 مؤتمرات علمية، كما سيتم خلاله عرض أحدث السفن والغواصات الروسية الحربية.