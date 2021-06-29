5 بنادق خارقة بعضها مصمم للقوات الخاصة

تعد البنادق الهجومية من أخطر الأسلحة التي صنعها البشر ليستخدمها الجنود في اقتحام مواقع العدو، لأنها توفر قوة نيرانية هائلة بمعدل إطلاق نظري يصل إلى 700 طلقة في الدقيقة.

وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقرير عن 5 أنواع من البنادق تقول إنها ربما تكون الأفضل في العالم.

ولفتت المجلة إلى أنه رغم الدور الكبير الذي تقوم به الطائرات الحربية والدبابات في ساحات الحروب الحديثة، إلا أن أسلحة جنود المشاة وخاصة البنادق الهجومية لا تزال لها دور حاسم في تحديد مصير المعركة.

عائلة "إم 16"

هي بندقية أمريكية تستخدم طلقات عيار (7.62 * 51 مم) ويوجد منها نسخة أخرى تستخدم طلقات عيار (5.56 * 45).

ويوجد عدة نسخ من تلك البندقية منها "إس آر 25" و"إيه آر 10" وجميعها منتشرة في العديد من الحروب حول العالم.

عائلة "إيه كيه"

تستخدم القوات المسلحة في نحو 100 دولة حول العالم بنادق "إيه كيه" بطرازات مختلفة وأبرزها النسخة الأولى من البندقية "إيه كيه 47".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv بندقية كلاشينكوف "أك-74إم"

وتعد نسخ "إيه كيه 104" السلاح الاكثر انتشارا بين جنود القوات الخاصة، إضافة إلى الطرازات الأخرى التي يستخدمها جنود القوات الخاصة مثل "إيه كيه 74 إم"، وبندقية كلاشينكوف "إيه كيه 19".

بنادق "سكار"

تم تصميم تلك البندقة للقوات الخاصة الأمريكية وهي من البنادق واسعة الانتشار بين قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتستخدم تلك البندقية طلقات "الناتو" عيار (7.62 * 51)

بنادق جي 3

تستخدم بنادق جي 3 على نطاق واسع لدى جنود "الناتو" وخاصة في منطقة البلطيق وألمانيا، لكنها أصبحت تواجه مشاكل في الاستخدام بسبب طولها.

وأصبحت النسخة السويدية التي تحمل اسم "إيه كيه 4 دي"، هي البديل العملي لها.

عائلة "إس جيه 550"

هي بندقية سويسرية يمثل تصميمها مزيجا بين تصميم البنادق الغربية والبنادق الروسية من عائلة "إيه كيه".

ورغم كونها بندقية عملية إلا أن أكبر مشكلة تمثلها تلك البندقية هي ثقل وزنها مقارنة بوزن بنادق "سكار" و"إم 16".