معلومات عن المقاتلة الشبحية "جي 20" التي نشرتها الصين في مضيق تايوان

أعلنت الصين نشر فرقة جديدة من مقاتلات "جي 20"، المتعددة المهام، لحراسة مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي، وهي طائرات شبحية تستطيع القتال في نطاق يصل إلى ألفي كيلومتر، ويمكنها مواجهة أخطر المقاتلات الشبحية الأمريكية مثل إف 22 وإف 35.

ويمثل التحرك الصيني رسالة إلى حلفاء أمريكا في المنطقة، وهما اليابان وكوريا الجنوبية، تؤكد فيها أنها عازمة على حماية مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي بأحدث مقاتلاتها الحربية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

China deploys J-20 stealth fighter jets to units monitoring Taiwan Strait https://t.co/OBJbA9BtM6 — SCMP News (@SCMPNews) June 26, 2021

وتصنف مقاتلات جي 20 بأنها طائرة شبحية تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتقول تقارير إنها قادرة على هزيمة طائرات الهيمنة الجوية الأمريكية من طراز إف 22 وإف 35.

The Chengdu J-20, China’s first multirole stealth fighter, is designed for enhanced stealth and maneuverability. Learn more about the J-20: https://t.co/FwGv8g7m3p pic.twitter.com/Jg70iPy8FW — ChinaPower (@ChinaPowerCSIS) June 23, 2021

وتقول الصحيفة الصينية إن بكين ستسرع عملية نشر فرق من مقاتلاتها الشبحية لحماية الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن كل فرقة تحتاج 36 مقاتلة على الأقل.

Few pilots have had an opportunity to fly China's new J-20 "Mighty Dragon" stealth fighter. https://t.co/3MKLWsMUpi — National Interest (@TheNatlInterest) June 23, 2021

وتابعت: "إذا تم نشر فرقتين في كل منطقة، فإن ذلك يعني اعتزام الصين نشر نحو 300 مقاتلة شبحية جي 20، خلال السنوات المقبلة".

ما هي المواصفات الفنية للمقاتلة الصينية جي 20؟

هي مقاتلة شبحية متعددة المهام بمقعد واحد، تصنعها الصين محليا، وقامت بأول رحلة طيران عام 2011، بحسب تقرير عن المقاتلة الصينية، أورده موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

دخلت الطائرة الخدمة خلال الفترة بين 2018 و2020، ويستخدمها الجيش الصيني فقط.

تمتلك الطائرة 8 نقاط تعليق تمنحها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، ويصل طولها إلى 23 مترا.

تصل المسافة بين طرفي جناحي الطائرة إلى 15 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، ومساحة الجناح 192 مترا مربعا.

يصل وزن الطائرة فارغة إلى 17.6 طن، وأقصى وزن عند الإقلاع 35 طنا، وتعمل بمحركين.

السرعة القصوى للطائرة جي 20 تصل إلى 2100 كيلومتر في الساعة، ومداها يصل إلى 3400 كيلومتر، ويمكنها التحليق على ارتفاع 18 ألف متر، كما يمكنها تغيير ارتفاع الطيران بمعدل 304 متر كل ثانية.