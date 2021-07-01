رئيس أركان الجيش الكويتي يحضر تمرين القيادة والأركان الـ 25

شهد رئيس الأركان الكويتي، الفريق الركن صالح الصباح، تمرين القيادة والأركان الـ 25، الذي يتضمن استخدام تقنيات خاصة بإدارة العمليات القتالية في الحروب المشتركة.

ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء الكويتية"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الأركان زار مقر التمرين في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، واستمع إلى إيجاز حول مراحل التمرين والعمليات التي ينفذها الضباط المشاركون فيه.

ويشمل ذلك إعداد خطط للعمليات المشتركة اعتمادا على سيناريوهات وتوقعات المعركة باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، بصورة تساهم في فهم العقيدة القتالية للجيش الكويتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب رئيس الأركان وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش الكويتي حضروا التمرين.

ويصنف الجيش الكويتي في المرتبة رقم 71 عالميا، ويصل عدد قواته العسكرية إلى 46 ألف و500 جندي، منهم 24 ألف قوات احتياطية، وفقا لما ذكره "موقع غلوبال فاير بور" الأمريكي.

رئيس الأركان استمع إلى إيجاز لتمرين القيادة والأركان 25: نفخر بكفاءة المشاركين في التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية المشتركة



- التمرين يتضمن استخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في لعبة الحربhttps://t.co/3QzSwPW2fv pic.twitter.com/j5GutRVskO — الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 1, 2021

ويمتلك الجيش الكويتي 87 طائرة حربية و367 دبابة قتال رئيسية و800 مدرعة حربية، و98 مدفع ذاتي الحركة و27 راجمة صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 38 قطعة بحرية.