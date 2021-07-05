ما هي قدرات جيش طاجيكستان بعد حشد قواته على حدود أفغانستان؟

أعلنت طاجيكستان حشد قوات عسكرية على الحدود المشتركة مع أفغانستان، بعدما ذكرت تقارير أن حركة "طالبان" سيطرت على أكثر من 70 في المئة من المناطق الحدودية، بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة باغرام الجوية.

يكشف تقرير، أورده موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، قدرات جيش طاجيكستان، وأنه يحتل المرتبة رقم 99 عالميا، بين أقوى 140 جيشا في العالم.

يتجاوز تعداد سكان طاجيكستان 8.8 مليون نسمة، بينهم 3.2 مليون يصلحون للخدمة العسكرية و151 ألف يصلون إلى سن التجنيد سنويا.

ويصل إجمالي عدد الجنود إلى 16 ألفا و500 جندي، بينهم 7 آلاف و500 جندي قوات شبه عسكرية.

وتمتلك طاجيكستان قوة جوية صغيرة قوامها 25 طائرة حربية منها 20 مروحية.

وتتكون القوات البرية لجيش طاجيكستان من 253 دبابة و400 مدرعة و80 مدفعا ميدانيا و125 راجمة صواريخ.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud عناصر من حركة طالبان

ولا تمتلك طاجيكستان أي موانئ بحرية، بينما يوجد فيها 24 مطارا ولديها شبكة طرق يتجاوز طولها 27 ألف كيلومترا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية طولها 680 كم.

وتصل ميزانية جيش طاجيكستان إلى 79 مليون دولار أمريكي.

وتتجاوز مساحة طاجيكستان 143 ألف كم مربع، وهي دولة حبيسة ليس لها شواطئ، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى يتجاوز طولها 4100 كم.

وانسحبت القوات الأمريكية من قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، يوم 2 يوليو/ تموز الجاري، ووصفت حركة طالبان الانسحاب بأنه خطوة إيجابية.

ومن المقرر أن يتم إجلاء جميع القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بحلول الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.