تركيا تعلن تطوير أول محرك صواريخ محلي الصنع

أعلنت تركيا تطوير أول محرك صواريخ محلي الصنع يمكن استخدامه في تحديث الصواريخ الموجهة التي يتم تطويرها محليا، إضافة إلى الصواريخ التركية المضادة للسفن طراز "أتماكا".

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن المحرك الصاروخ ي، مشيرة إلى أن شركة "كالي" المصنعة للمحرك الصاروخي أعلنت ذلك، أمس الثلاثاء.

ولفتت المجلة إلى قول الشركة التركية إنه من المقرر أن يتم إطلاق أول صاروخ موجه يعمل بالمحرك الصاروخي التركي "كيه تي جيه 3200"، في عام 2022.

وأوضحت المجلة أن مشروع تطوير المحرك الصاروخي بدأ منذ عام 2012، بهدف توفير محرك دفع قوي للصواريخ الموجهة التي تنتجها تركيا.

وذكرت المجلة أن محرك الصواريخ التركي "كيه تي جيه" يشبه المحرك الصارويخ الفرنسي طراز "تي آر 40"، لكن الأخير أخف وزنا وأقل استهلاكا للوقود.

ونوهت المجلة إلى أن المحرك الصاروخي التركي يختلف عن محرك الطائرات التي تسعى تركيا لتطويره محليا.

وقالت المجلة إن المحرك الجديد سيكون صالح للاستخدام على متن الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية المشابهة.

© Sputnik 12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية

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