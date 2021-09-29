ما هو عدد المقاتلات الشبحية في الجيش الإسرائيلي وأين تتمركز؟

تمتلك إسرائيل قوة جوية متطورة تضم مئات الطائرات الحربية وأبرزها مقاتلات "إف 35" الشبحية، التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على دفاعات جوية كان آخرها 3 طائرات، أعلن الجيش الإسرائيلي استلامها، قبل أيام.

وتمثل مقاتلات "إف 35" أحدث طائرة أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في قواتها الجوية وعدد محدود من القوات الجوية لحلفائها، بينهم إسرائيل.

وتعد إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حصلت على المقاتلة، المصنفة ضمن طائرات الجيل الخامس، خاصة بعدما تم استبعاد تركيا من برنامج الطائرة، على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية طراز "إس 400".

وتتميز مقاتلات "إف 35" بأنها طائرات شبحية متعددة المهام، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنه لا يمكن رصدها بأجهزة الرادار المعادية، وهو الأمر الذي لم يتم اختباره في حروب حقيقية حتى الآن.

Check out the Flight Testing Center's unique "Adir" (F-35I) fighter jet in action 😎 pic.twitter.com/VLFopsnzg2 — Israeli Air Force (@IAFsite) September 19, 2021

ما هو عدد مقاتلات "إف 35" لدى الجيش الإسرائيلي؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، وصول 3 مقاتلات شبحية جديدة طراز "إف 35 آي" المعروفة باسم "أدير" إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في مدينة بئر سبع.

وقالت الصفحة الرسمية لمقاتلات "إف 35" على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن عدد الطائرات الشبحية من هذا الطراز، التي حصلت عليها إسرائيل حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، وصل إلى 30 طائرة "إف 35" تشمل الطائرات الثلاثة الأخيرة.

ونشرت الصفحة صورا ترصد المقاتلات الشبحية في قاعدة نيفاتيم الجوية، جنوبي إسرائيل.

لماذا تشتري إسرائيل مقاتلات "إف 35" الشبحية؟

تقول الصفحة الرسمية للمقاتلة إن الأسطول الجوي المتنامي لمقاتلات "إف 35" الإسرائيلية يمنحها قدرة متطورة على ردع أعدائها.

With the delivery of three more F-35s, the @IAFSite now has 30 of the 5th Gen fighters. Their growing F-35 fleet provides advanced capability to deter threats and protect Israel and regional allies. pic.twitter.com/JqHzTHbr4h — F-35 Lightning II (@thef35) September 28, 2021

وتابعت: "يمثل أسطول مقاتلات إف 35 الإسرائيلية وسيلة ردع تساهم في حماية إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة".

ما هو عدد طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟

تمتلك إسرائيل قوة جوية تضم 595 طائرة حربية، وفقا لتقرير عن القوة الجوية لإسرائيل ، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في آخر تحديث لإحصائيات في مارس/ أذار الماضي.

ويعني ذلك أن التقرير لا يشمل أي طائرات أخرى دخلت الخدمة في الجيش الإسرائيلي بعد هذا التاريخ ومنها الطائرات الشبحية الثلاث، التي وصلت إلى إسرائيل، الأحد الماضي.

ووفقا لتلك الإحصائيات، فإن القوة الجوية للجيش الإسرائيلي تضم 241 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و23 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و154 طائرة تدريب، و23 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 11 طائرة تزود بالوقود.

وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 128 مروحية عسكرية بينها 48 مروحية هجومية، وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 12 بين الدول التي تمتلك قوة مروحيات هجومية متطورة.

ما هو عدد مقاتلات "إف 35" في العالم؟

نشرت الصفحة الرسمية لمقاتلة "إف 35" على "تويتر"، إحصائية تشير إلى أن عدد الطائرات التي تم إنتاجها من هذا النوع، حتى سبتمبر 2021، وصل إلى 700 طائرة، تضم الطائرات الثلاث، التي حصلت عليها إسرائيل قبل أيام.

© Sputnik اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

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