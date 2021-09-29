ما هي قدرات القوات البرية للجيش الروسي

انطلقت المناورات العسكرية "الروسية الباكستانية"، التي تحمل اسم "الصداقة 2021"، بمشاركة قوات خاصة من الدولتين تقوم بالعديد من المهام التدريبية، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة العناصر المشاركة وقدراتها القتالية.

وتقام المناورات في إقليم كراسنودار ويشارك فيها نحو 130 جندي من القوات الخاصة من الدولتين، يتدربون على تنفيذ مهام مختلفة تشمل مهاجمة مجموعات مسلحة غير شرعية وقتال المدن.

ومن المقرر أن تستمر المناورة حتى الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسبما ذكر بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.

ما هي قدرات القوات البرية الروسية؟

تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم، وتصنف العديد من أفرع قواتها البرية في المرتبة الأولى عالميا، وفقا لتقرير عن الجيش الروسي نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

قوة الدبابات: تصنف قوة الدبابات الروسية في المرتبة الأولى عالميا وتمتلك 13 ألف دبابة.

قوة المدرعات: تمتلك روسيا ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم وتمتلك 27 ألف و100 مدرعة.

المدفعية: تنقسم قوة المدفعية الروسية إلى قسمين وتحتل المرتبة الأولى عالميا في كل منهما.

تمتلك روسيا 6 آلاف و540 مدفع ذاتي الحركة و4 آلاف و465 مدفع ميداني.

وتتكون قوة راجمات الصواريخ الروسية من 3 آلاف و860 راجمة صواريخ، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال أيضا.

ما هو عدد جنود الجيش الروسي؟

يتجاوز عدد سكان روسيا 141 مليون نسمة، ويصل إجمالي عدد جنود جيشها إلى نحو 3.5 مليون جندي، بينهم نحو مليون جندي عامل، والباقي قوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.

مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي

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