تسجيل
10:39 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود

    مقارنة بين الجيشين الروسي والياباني... من الأقوى؟

    © Sputnik . Василий Батанов
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104043/26/1040432666_0:53:3449:1994_1199x675_80_0_0_c47c39ecf00ccc99952de5f44e356a50.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202110151050430428-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/

    تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم وتعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية التي تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا، بينما يأتي تصنيف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا.

    ويمتلك الجيش الروسي قوات برية هائلة وآلاف الطائرات الحربية إضافة إلى مئات الوحدات البحرية، بينما لا يتجاوز عدد وحدات الأسطول الياباني 155 وحدة بحرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في تقرير عن أقوى جيوش العالم في 2021.

    ما هي قدرات الجيش الروسي؟

    • يتجاوز عدد سكان روسيا 141 مليون نسمة بينهم 69 مليون يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.
    • يصل سن التجنيد سنويا 1.3 مليون فرد ويصلح للخدمة العسكرية 46 مليون فرد.
    • عدد جنود الجيش الروسي نحو 3.5 مليون جندي بينهم مليونا جندي قوات احتياطية.
    • يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم.

    تتكون القوات الجوية للجيش الروسي من 4 آلاف و144 طائرة حربية تضم أنواع مختلفة من المقاتلات وطائرات النقل إضافة إلى المروحيات العسكرية.

    وتضم القوات البرية الروسية قوة دبابات ضخمة تعد الأكبر في العالم وتتكون من 13 ألف دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 27.1 ألف مدرعة.

    ويصل عدد المدافع إلى 6 آلاف و540 مدفع ذاتي الحركة و4 آلاف و465 مدفع ميداني إضافة إلى 3 آلاف و860 راجمة صواريخ.

    ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 603 وحدات بحرية، بينها قوة غواصات خارقة تضم 64 غواصة.

    غواصة نووية استراتيجية روسية
    © Sputnik . Sergey Guneev
    غواصة نووية استراتيجية روسية

    وتمتلك روسيا قوة دعم لوجيستي هائلة تضم 1218 مطار و8 ميناء، إضافة إلى الاحتياطات النفطية الهائلة.

    ما هي قدرات الجيش الياباني؟

    • يتجاوز عدد سكان اليابان 125 مليون نسمة بينهم نحو 54 مليون شخص قوة بشرية متاحة للعمل.
    • يصل سن التجنيد سنويا 1.1 مليون نسمة ويصلح للخدمة العسكرية نحو 44 مليون نسمة.
    • عدد جنود الجيش الياباني 319 ألف جندي بينهم 55 ألف جندي قوات احتياطية.
    • يحتل الجيش الياباني المرتبة رقم 5 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

    تتكون القوات الجوية في الجيش الياباني من ألف و480 طائرة حربية تضم مقاتلات وطائرات شحن عسكري ومروحيات.

    أما القوات البرية اليابانية فتضم 1004 دبابة و5500 مدرعة و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني، إضافة إلى 99 راجمة صواريخ.

    وتصنف القوات البحرية اليابانية ضمن أقوى 19 قوة بحرية في العالم وتضم 155 وحدة بحرية بينها 20 غواصة.

    مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني
    © AP Photo / Itsuo Inouye
    مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني

    وتتكون قوة الدعم اللوجستي للجيش الياباني من 44 ميناء رئيسي و175 مطار إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية.

    ما هي مساحة الدولتين وميزانية دفاع كل منهما؟

    تصل مساحة اليابان إلى  377.9 ألف كيلومترا مربعا، في حين أن مساحة روسيا تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا وهو ما يجعلها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية.

    • وتصل ميزانية دفاع الجيش الروسي إلى 42.1 مليار دولار، بينما تصل ميزانية دفاع الجيش الياباني إلى 51.7 مليار دولار.

    هل كان إطلاق الصواريخ الروسية ردا على مزاعم يابانية بشأن الجزر الروسية؟

    اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إطلاق 10 صواريخ من بوارج حربية روسية أثناء تدريب عسكري في بحر اليابان، يمكن اعتباره رسالة إلى طوكيو، التي أعلنت سيادتها على جزر مملوكة إلى روسيا.

    لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن التدريب الذي شاركت فيه بوارجها الحربية في بحر اليابان يأتي ضمن خطة تدريبات مقررة سلفا وليس ردا على قرار رئيس وزراء اليابان الجديد فوميو كيشيدا، بإعلان سيادة بلاده على جزر مملوكة إلى روسيا، كما فسرته الصحيفة البريطانية في تقرير عن التدريبات.

    أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات
    © Sputnik
    أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار روسيا اليوم عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    ذكرى استسلام الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية
    أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
    قصف طوكيو… الجيش الأمريكي يحرق 100 ألف ياباني في ليلة واحدة
    الجيش الياباني يعود بقوة هائلة… أقوى 5 جيوش في 2021
    5 أسلحة يابانية تقلق الجيش الصيني... صور
    ما هي قدرات القوات البرية للجيش الروسي
    بعد 8 عقود من استسلامه في الحرب العالمية الثانية... ما قدرات الجيش الياباني؟
    فرنسا تخسر الحرب خلال أيام... مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطول امرأة في العالم، روميسا جيلجي، تقف مع والدتها صفية جيلجي، خلال مؤتمر صحفي خارج منزلهم في سافرانبولو، مقاطعة كارابوك، تركيا، 14 أكتوبر 2021.
    أطول نساء العالم
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك