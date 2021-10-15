مقارنة بين الجيشين الروسي والياباني... من الأقوى؟

تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم وتعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية التي تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا، بينما يأتي تصنيف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا.

ويمتلك الجيش الروسي قوات برية هائلة وآلاف الطائرات الحربية إضافة إلى مئات الوحدات البحرية، بينما لا يتجاوز عدد وحدات الأسطول الياباني 155 وحدة بحرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في تقرير عن أقوى جيوش العالم في 2021.

ما هي قدرات الجيش الروسي؟

يتجاوز عدد سكان روسيا 141 مليون نسمة بينهم 69 مليون يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.

يصل سن التجنيد سنويا 1.3 مليون فرد ويصلح للخدمة العسكرية 46 مليون فرد.

عدد جنود الجيش الروسي نحو 3.5 مليون جندي بينهم مليونا جندي قوات احتياطية.

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم.

تتكون القوات الجوية للجيش الروسي من 4 آلاف و144 طائرة حربية تضم أنواع مختلفة من المقاتلات وطائرات النقل إضافة إلى المروحيات العسكرية.

وتضم القوات البرية الروسية قوة دبابات ضخمة تعد الأكبر في العالم وتتكون من 13 ألف دبابة، بينما يصل عدد المدرعات إلى 27.1 ألف مدرعة.

ويصل عدد المدافع إلى 6 آلاف و540 مدفع ذاتي الحركة و4 آلاف و465 مدفع ميداني إضافة إلى 3 آلاف و860 راجمة صواريخ.

ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 603 وحدات بحرية، بينها قوة غواصات خارقة تضم 64 غواصة.

© Sputnik . Sergey Guneev غواصة نووية استراتيجية روسية

وتمتلك روسيا قوة دعم لوجيستي هائلة تضم 1218 مطار و8 ميناء، إضافة إلى الاحتياطات النفطية الهائلة.

ما هي قدرات الجيش الياباني؟

يتجاوز عدد سكان اليابان 125 مليون نسمة بينهم نحو 54 مليون شخص قوة بشرية متاحة للعمل.

يصل سن التجنيد سنويا 1.1 مليون نسمة ويصلح للخدمة العسكرية نحو 44 مليون نسمة.

عدد جنود الجيش الياباني 319 ألف جندي بينهم 55 ألف جندي قوات احتياطية.

يحتل الجيش الياباني المرتبة رقم 5 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

تتكون القوات الجوية في الجيش الياباني من ألف و480 طائرة حربية تضم مقاتلات وطائرات شحن عسكري ومروحيات.

أما القوات البرية اليابانية فتضم 1004 دبابة و5500 مدرعة و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني، إضافة إلى 99 راجمة صواريخ.

وتصنف القوات البحرية اليابانية ضمن أقوى 19 قوة بحرية في العالم وتضم 155 وحدة بحرية بينها 20 غواصة.

© AP Photo / Itsuo Inouye مدمرات حربية يابانية مجهزة برادار إيجيس الأمريكي المتطور أثناء استعراض عسكري للأسطول الياباني

وتتكون قوة الدعم اللوجستي للجيش الياباني من 44 ميناء رئيسي و175 مطار إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية.

ما هي مساحة الدولتين وميزانية دفاع كل منهما؟

تصل مساحة اليابان إلى 377.9 ألف كيلومترا مربعا، في حين أن مساحة روسيا تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا وهو ما يجعلها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية.

وتصل ميزانية دفاع الجيش الروسي إلى 42.1 مليار دولار، بينما تصل ميزانية دفاع الجيش الياباني إلى 51.7 مليار دولار.

هل كان إطلاق الصواريخ الروسية ردا على مزاعم يابانية بشأن الجزر الروسية؟

اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إطلاق 10 صواريخ من بوارج حربية روسية أثناء تدريب عسكري في بحر اليابان، يمكن اعتباره رسالة إلى طوكيو، التي أعلنت سيادتها على جزر مملوكة إلى روسيا.

لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن التدريب الذي شاركت فيه بوارجها الحربية في بحر اليابان يأتي ضمن خطة تدريبات مقررة سلفا وليس ردا على قرار رئيس وزراء اليابان الجديد فوميو كيشيدا، بإعلان سيادة بلاده على جزر مملوكة إلى روسيا، كما فسرته الصحيفة البريطانية في تقرير عن التدريبات.

© Sputnik أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات

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