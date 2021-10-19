معلومات عن أساطيل الدول الـ 3 المشاركة في التدريبات البحرية مع الأسطول المصري

وشاركت في التدريبات وحدات بحرية من 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا، إضافة إلى الوحدات البحرية المصرية.
ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟
شاركت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس أوكين" في تدريب بحري بنطاق مسرح عمليات الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر مع الفرقاطة المصرية "طابا".
ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ 490 وحدة بحرية تضم 11 حاملة طائرات و10 حاملات مروحيات و92 مدمرة و21 كورفيت و68 غواصة و13 سفينة دورية إضافة إلى 8 كاسحات ألغام بحرية.
ما هي قدرات الأسطول اليوناني؟
شاركت الفرقاطة اليونانية "إتش إس كناريز" في في تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط مع الفرقاطة المصرية "إسكندرية".
ويصنف الأسطول اليوناني في المرتبة رقم 23عالميا ويمتلك 116 وحدة بحرية تضم 13 فرقاطة و11 غواصة و35 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام.
ما هي قدرات الأسطول الإسباني؟
شاركت الفرقاطة الإسبانية "إي إس بي إس فيكتوريا" في تدريب بحري عابر مع الفرقاطة المصرية "الظافر".
يصنف الأسطول الإسباني في المرتبة رقم 31 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 77 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و11 فرقاطة وغواصتين و23 سفينة دورية و6 كاسحات ألغام.
ما هي قدرات الأسطول المصري؟
يمتلك الأسطول المصري 316 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 7 عالميا.
وتضم قوة الأسطول الحربي المصري حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام.
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