معلومات عن أساطيل الدول الـ 3 المشاركة في التدريبات البحرية مع الأسطول المصري

تصنف القوات البحرية المصرية ضمن أقوى 7 قوات بحرية في العالم، ويأتي أسطولها الحربي في المرتبة الثانية بين أقوى الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط وتمتلك أكثر من 300 وحدة بحرية تضم حاملات مروحيات.

وأعلن الجيش المصري أن أسطوله الحربي أجرى 3 تدريبات بحرية عابرة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر.

وشاركت في التدريبات وحدات بحرية من 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا، إضافة إلى الوحدات البحرية المصرية.

ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟

شاركت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس أوكين" في تدريب بحري بنطاق مسرح عمليات الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر مع الفرقاطة المصرية "طابا".

ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ 490 وحدة بحرية تضم 11 حاملة طائرات و10 حاملات مروحيات و92 مدمرة و21 كورفيت و68 غواصة و13 سفينة دورية إضافة إلى 8 كاسحات ألغام بحرية.

ما هي قدرات الأسطول اليوناني؟

شاركت الفرقاطة اليونانية "إتش إس كناريز" في في تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط مع الفرقاطة المصرية "إسكندرية".

ويصنف الأسطول اليوناني في المرتبة رقم 23عالميا ويمتلك 116 وحدة بحرية تضم 13 فرقاطة و11 غواصة و35 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام.

ما هي قدرات الأسطول الإسباني؟

شاركت الفرقاطة الإسبانية "إي إس بي إس فيكتوريا" في تدريب بحري عابر مع الفرقاطة المصرية "الظافر".

يصنف الأسطول الإسباني في المرتبة رقم 31 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 77 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و11 فرقاطة وغواصتين و23 سفينة دورية و6 كاسحات ألغام.

ما هي قدرات الأسطول المصري؟

يمتلك الأسطول المصري 316 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 7 عالميا.

© AFP 2021 / FRED TANNEAU الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية

وتضم قوة الأسطول الحربي المصري حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام.

© Sputnik الدول المشاركة بتدريب جاسويكس-21 في بحر العرب

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