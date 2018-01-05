شاهد كيف تصرف مذيع النشرة على الهواء مباشرة بعد سماعه صوت إنذار الحريق

أصيب مذيع بريطاني بحالة من الهلع داخل استديو الهواء في أثناء إذاعته للنشرة.

وقد اندلع إنذار لحريق كاذب داخل القناة التليفزيوينة، وهو ما أدى لإصابة العاملين في القناة بالرعب.

واعتقد مقدم نشرة الأخبار بشبكة "ITV NEW" البريطانية، أن حريقا قد نشب في استديو الأخبار الذي يذيع منه النشرة.

وقام على الفور مذيع النشرة "توم برادبي" بالتحدث إلى المشاهدين قائلا:""نحن آسفون ولكن كما تسمعون، لدينا إنذار حريق… لسنا متأكدين ماذا سنفعل بشأن هذا، ولكننا نعتقد أننا سنضطر إلى إخلاء المكان".

وخلق المذيع حالة من الهلع على الهاء مباشرة.