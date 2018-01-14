دراسة تكشف العلاقة السرية بين الكتابة والنوم

لا تحتاج إلى إحصاءات لمعرفة أن الحرمان من النوم أمر سيء.

© Fotolia/ 2mmedia دراسة تبين معنى الكلام أثناء النوم

لكننا سنعطيك بعضا منها.

مايقرب من نصفنا تقريبا يحصلون فقط على 6 ساعات من النوم، و4 من كل 5 أشخاص لديهم اضطرابات في أثناء النوم، حسب independent.

وقد أخبرك الجميع بداية من والدتك وحتى طبيبك أن النوم الصحي مفيد لك، ويبعد عنك الأمراض، خصوصا تلك المتعلقة بالقلب والمناعة.

والنوم وظيفة أساسية يتعلمها البشر بداية من مولدهم، ولذا الكبار في حاجة للحديث إذا ما كان الأمر يتعلق بعدم القدرة على النوم.

وتشير دراسة جديدة إلى بعض الحلول السهلة لكي تنام جيدا، حسب independent.

اكتب لمدة 5 دقائق قبل الذهاب إلى سريرك.

الكتابة وليست الخربشة هي ما قد تفعل ذلك بك.

ويبدو أن الانزعاج يحدث حينما تكون لدينا مهام غير مكتملة.

وفي دراسة على 57 من الشباب، وجد علماء من جامعة بايلور وإيمور أن الكتابة تساعدهم في الدخول إلى النوم بشكل أسرع 9 دقائق من هؤلاء الذين يكتبون عن أمور مكتملة، حسب independent.

بالطبع لا تغير 9 دقائق في الحياة كثيرا، لكن هذ التسحن مقارب إلى لهذا التحسن الذي تم في المحاولات الطبية.

وقد دخل في النوم الأشخاص الذين كتبوا أشياء طويلة، أكثر من هؤلاء الذين كتبوا أشياء قصيرة.