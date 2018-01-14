هكذا تحتفل مصر بالذكرى المئوية لجمال عبد الناصر

تحتفل مصر غدا الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وولد الزعيم الراحل في 15 يناير 1918، وتوفي في 28 سبتمبر/ أيلول 1970.

وتحتفل وزارة الثقافة المصرية في قطاعاتها المختلفة، طوال الشهر الجاري بالزعيم الراحل، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة أكثر من لقاء عنه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويعقد غدا الاثنين مؤتمر فى "المسرح الكبير بدار الأوبرا" وندوة فكرية يوم الثلاثاء المقبل فى القاعة الرئيسية بمركز الإبداع بعنوان "مشروع جمال عبد الناصر-رؤية مستقبلية".

ويعرض بدار الأوبرا فيلم تسجيلى للمخرج أحمد فؤاد درويش بعنوان "ماذا لو عاش عبد الناصر؟".

إزاى ينسّينا الحاضر..

طعم الأصالة اللى فى صوته؟

يعيش جمال عبدالناصر

يعيش جمال حتى ف موتُه

ما هو مات وعاش عبدالناصر!!



(مية سنة جمال) pic.twitter.com/gKvRB97eJn — عبد الرحمن الأبنودى (@abdrhmanabnody) January 14, 2018

وقد اختارت مكتبة الإسكندرية يوم 26 يوليو/ تموز من العام الجاري، ليكون قمة الاحتفال "بمئوية قادة ثورة 23 يوليو حيث ولد جمال عبد الناصر فى 15 يناير 1918 وارتبط ميلاد خليفته أنور السادات بيوم 25 ديسمبر من نفس العام ولذلك فإن عام 2018 هو عام قادة ثورة يوليو بامتياز أما يوم

26 يوليو فهو العيد القومى للإسكندرية التى تشرف المكتبة بحمل اسمها"، حسب ما قال مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويفتتح متحف جمال عبد الناصر مجانا للجمهور ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 15 يناير وحتى 17 من الشهر ذاته فيما تقيم دار الكتب والوثائق القومية احتفالية غدا بمناسبة المئوية الأولى لمولد جمال عبد الناصر، كما تصدر عدة كتب عن الزعيم الراحل وبعضها يضم صورا ووثائق نادرة إلى جانب

مشاركة المركز القومى للترجمة فى هذه الاحتفالات الثقافية بكتاب "ناصر" من تأليف الروسى اناتولى اجاريشييف وترجمة سامى عمارة.

مصر تشهد غدا الاحتفال بمئوية ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمشاركة وفود عربية وأجنبية pic.twitter.com/hEOMu5boWg — Samir Omar (@SamirOmarSky) January 14, 2018

وتحتفل الهيئة العامة للكتاب بناصر من خلال معرض الكتاب الذي يبدأ في الـ27 من الشهر الجاري.

ويقام حفلا موسيقيا بدار الأوبرا بعد غد الثلاثاء، وتقدم أوركسترا الموسيقى العربية على "المسرح الكبير" مجموعة من الأغانى التى تؤرخ لمرحلة حكم جمال عبد الناصر وهى المرحلة التى شهدت إقامة "قاعة سيد درويش للاستماع الموسيقى" وإعادة تكوين أوركسترا القاهرة السيمفونى وفريق أوبرا القاهرة، فضلا عن عروض الصوت والضوء بالأهرام والقلعة ومعبد الكرنك.