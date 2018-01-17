بالصورة... اختبار قدرات عقلية لترامب

أصدر روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بيانًا ذكر فيه تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للرئيس ترامب، ذكر فيه أن وزنه يبلغ 108 كيلوغراما، إذ يحتاج لفقدان ما يتراوح ما بين 4-6 كيلوغرامات.

وسرد جاكسون العديد من التفاصيل الهامة حول الحالة الصحية لترامب، والتي استندت إلى العديد من الفحوصات الطبية على مختلف أعضاء جسد الرئيس، إلا أن الأخير أصر على خوض فحوصات إدراكية تحدد مستوى كفاءة عقله وما يؤديه من وظائف معرفية مختلفة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

Here's a look at the test President Trump took to better understand his cognitive abilities https://t.co/YAUlFbGVP0 pic.twitter.com/PJXkaqICL2 — CNN International (@cnni) January 16, 2018

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وعرضت "سي إن إن" صورة لاختبار القدرات العقلية لترامب، وتقرر أن يخوض الرئيس الأمريكي اختبار يسمى MoCA أو تقييم مونتريال الإدراكي، والذي يستخدمه الأطباء لتشخيص حالات الخلل المعرفي الخفيف.

ويتكون الاختبار من 30 نقطة، ويستغرق إجراؤه 10 دقائق، ويطلب خلاله من المريض إتمام بعض المهام البسيطة المتعلقة بالذاكرة، وغيرها من المهام العقلية مثل رسم خط بين رقم وحرف في ترتيب تصاعدي، وكذلك رسم ساعة ومكعب، وغير ذلك من المهام التي يقيس كل منها مهارة عقلية بعينها.

يذكر أن الطبيب جاكسون أفاد بأن ترامب لا توجد لديه أي مشاكل متعلقة بتلك المسألة، وتبين أن الوظائف الإدراكية تعمل لديه بشكل جيد وانتباهه حاد ومناسب للقيام بواجباته الرئاسية.