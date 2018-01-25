باريس هيلتون تحيي حفلا في قطر وتخطئ في كتابة اسمها

أعلنت المليارديرة ونجمة المجتمع الأمريكي، باريس هيلتون، عن إحيائها لحفل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت إلى أن الحفل سيقام غدا، الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، في نادي "بلاك أوركيد موندريان".

وغردت باريس هيلتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة: "مرحبا يا دوحة، مرحبا يا قطر، لا أستطيع الانتظار حتى أراكم في بلاك أوركيد موندريان الدوحة في 26 يناير".

وقوبل إعلان باريس هيلتون لحفلها باستهجان من جانب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكر البعض منهم إقامة حفل يوم الجمعة، بينما اتهم البعض الآخر بالتناقض، في دعمها لجماعات إسلامية، وتنظيمها لحفلات راقصة.

#تنظيم_الحمدين

بمباركة من القرضاوي

يرحبون بالراقصة العالمية

باريس هيلتون على الاراضي القطرية

وستقام الحفلة للأسف

بعد صلاة الجمعة مباشرة pic.twitter.com/LIN5bkWXDd — محمد — بك — الساعد (@massaaed) January 24, 2018

والمثير للسخرية أيضا أن باريس هيلتون التي حصلت على ملايين الدولارات من أموال الشعب القطري لتحسين صورة قطر في الغرب، كتبت في إعلانها كلمة قطر باللغة الإنجليزية بطريقة خاطئة حيث وضعت الوسم #Qutar! للإشارة إلى قطر.



#باريس_هلتون_تخرفن_تميم pic.twitter.com/JwgS4cbLsB — 🇦🇪♥العليـــــاء (@alialanjawi86) January 25, 2018

كما أن البعض هاجم وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، بسبب كتابتها لاسم قطر بشكل خاطئ، وهو "Qutar" بدلا من "Qatar".

وتمارس باريس هيلتون منذ سنوات، هواية لعب دور "منسق أغاني" أو "دي جي" في الحفلات الموسيقية.

وكانت باريس هيلتون احتفلت الفترة الماضية، بخطوبتها على كريس زيلكا، الذي تقدم للزواج منها، خلال قضائهما لعطلة سويا في أحد منتجعات ولاية كولورادو الأمريكية.