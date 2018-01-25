باريس هيلتون تحيي حفلا في قطر وتخطئ في كتابة اسمها

وأشارت إلى أن الحفل سيقام غدا، الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، في نادي "بلاك أوركيد موندريان".
وغردت باريس هيلتون، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة: "مرحبا يا دوحة، مرحبا يا قطر، لا أستطيع الانتظار حتى أراكم في بلاك أوركيد موندريان الدوحة في 26 يناير".
Hey #Doha #Qutar! Can't wait to see you all at #BlackOrchidDoha at the @Mondrian_Doha on January 26th! ✨👸🏼✨ pic.twitter.com/4QPfBYOp2z— Paris Hilton (@ParisHilton) January 23, 2018
وقوبل إعلان باريس هيلتون لحفلها باستهجان من جانب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكر البعض منهم إقامة حفل يوم الجمعة، بينما اتهم البعض الآخر بالتناقض، في دعمها لجماعات إسلامية، وتنظيمها لحفلات راقصة.
#تنظيم_الحمدين— محمد — بك — الساعد (@massaaed) January 24, 2018
بمباركة من القرضاوي
يرحبون بالراقصة العالمية
باريس هيلتون على الاراضي القطرية
وستقام الحفلة للأسف
بعد صلاة الجمعة مباشرة pic.twitter.com/LIN5bkWXDd
والمثير للسخرية أيضا أن باريس هيلتون التي حصلت على ملايين الدولارات من أموال الشعب القطري لتحسين صورة قطر في الغرب، كتبت في إعلانها كلمة قطر باللغة الإنجليزية بطريقة خاطئة حيث وضعت الوسم #Qutar! للإشارة إلى قطر.— 🇦🇪♥العليـــــاء (@alialanjawi86) January 25, 2018
#باريس_هلتون_تخرفن_تميم pic.twitter.com/JwgS4cbLsB
كما أن البعض هاجم وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، بسبب كتابتها لاسم قطر بشكل خاطئ، وهو "Qutar" بدلا من "Qatar".
وتمارس باريس هيلتون منذ سنوات، هواية لعب دور "منسق أغاني" أو "دي جي" في الحفلات الموسيقية.
وكانت باريس هيلتون احتفلت الفترة الماضية، بخطوبتها على كريس زيلكا، الذي تقدم للزواج منها، خلال قضائهما لعطلة سويا في أحد منتجعات ولاية كولورادو الأمريكية.
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