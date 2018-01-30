7 أعراض تدق ناقوس الخطر... طفلك قد يتعرض للوفاة من نزلة البرد

"هل يمكن أن يموت الناس من مجرد نزلة برد؟"، هذا هو التساؤل الذي طرحته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، في تقريرها المفصل حول تلك القضية.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الإنفلونزا الموسمية تهدد أمريكا

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن 37 طفلا توفوا حتى الآن في موسم الإنفلونزا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول في الولايات المتحدة فقط.

وأجابت الشبكة الأمريكية عن التساؤل قائلة: "يمكن للإنفلونزا أن تتسبب في الموت، عندما تسبب مشاكل خطيرة في التنفس والجفاف الشديد".

ونقلت الشبكة عن دكتورة كلير بوشيني، المتخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى تكساس للأطفال، قولها إن المضاعفات الناجمة عن العدوى، ستكون سببا من الوفيات المرتبطة بالانفلونزا، ومن أبرزها شيوعا هي إصابة المريض بعدوى بكتيرية في الرئتين أو التهاب رئوي جرثومي، والتي تسبب عدم قدرة الأطفال على التنفس.

وأوضحت الشبكة أنه من المضاعفات الأخرى النادرة هي تسبب الإنفلونزا في إصابة المريض بالتهاب في عضلة القلب، التي يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ أو قصور في القلب، أو التهاب دماغي، الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة المريض بورم خطير في الدماغ.

وأشارت إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأعراض الخطيرة، هم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وخاصة الأطفال الأقل من عامين، والنساء الحوامل، والمسنين الأكبر من 65 عاما، والأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري.

وقالت الشبكة الأمريكية إن أفضل دفاع يمكن أن تقدمه لجسمك، هو الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي قبل بداية موسم البرد، والذي يوصى به بدءا من سن 6 أشهر وحتى كبار السن، ويحصن الأشخاص بنسبة 85% تقريبا.

وفندت الشبكة 7 أعراض يمكن أن تدق ناقوس الخطر، من احتمالية تعرض الطفل أو الشخص البالغ لخطر الوفاة من نزلة البرد، والتي جاءت على النحو التالي:

الأطفال:

— التنفس السريع أو صعوبة التنفس.

— تغير لون الجلد.

— عدم شرب الطفل ما يكفي من السوائل.

— الخمول أو عدم الاستيقاظ أو التفاعل مع الآخرين

— أن يكون الطفل غير مرتاح ولا يريد أو يعرف كيف ينام.

— حمى وسعال لا ينتهي.

How do people die from the flu? https://t.co/dfMp8io3Ys pic.twitter.com/9etbDaHwXL — CBS News (@CBSNews) January 30, 2018

​

البالغين:

— صعوبة أو ضيق التنفس.

— ألم في الصدر أو البطن.

— دوخة مفاجئة.

— ارتباك وعدم اتزان.

— قيء شديد مستمر.

— حمى وسعال لا ينتهي.