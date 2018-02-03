طريقة سحرية تجعلك تغط بنوم عميق في 10 ثوان

تواجه مشكلة وصعوبات في النوم بشكل مستمر ومزمن، ما يجعلهم يضطرون إلى استخدام عقاقير تساعدهم على النوم.

© AP Photo/ Frank Augstein حقائق جديدة عن الكوابيس والاستيقاظ أثناء النوم

لكن شبكة " سي إن بي سي " الأمريكية نشرت تقريرا أشارت فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط.

وقالت إن باحثين في جامعة "بايلور" في ولاية تكساس الأمريكية، اكتشفوا أن أبسط الطرق يمكن أن تكون فعالة في النوم بسرعة فائقة.

وأوضحت أن تلك الطريقة السحرية تتمثل في أن يسأل الناس أنفسهم مجموعة من الأسئلة حول الأنشطة، التي ينتظر ان ينجزوها خلال الأيام المقبلة، أو الأشياء التي أنجزوها، خلال الأيام الماضية، ولكن يكتبون كل ذلك في ورقة صغيرة قبل ذهابهم إلى الفراش.

وشارك في تلك الدراسة نحو 57 شابا تتراوح أعمارهم 18 و30 عاما.

#LifeHacks: Easy ways to stay hydrated and get a good night’s sleep https://t.co/awQIMg5zH9 pic.twitter.com/ns0blQhLpq — Claire Smith ☕️ 📚 ✌️ (@authorcsmith) February 1, 2018

​

وتوصل الباحثون إلى أن كافة المشاركين في تلك التجربة، غطوا في نوم عميق بعكس الآخرين، واستغرقوا توقيتا أقل في النوم بنحو 10 دقائق كاملة.

ونقل الموقع عن مايكل سكولين، المتخصص في علم الأعصاب والنوم بجامعة "بايلور" وأحد فريق عمل الدراسة، قوله: "المشكلة تكمن في أنه عند النوم نذهب إلى الفراش، فيبدأ العقل في التفكير، لكن كتابة تلك الأمور على ورقة يخفف أي عبء على الذهن، ويساعد على النوم بسرعة فائقة".