تحذير... علاقاتك العاطفية الفاشلة تعرضك لخطر "الموت"

"القلب المكسور، يكسرك فعليا"، تلك كانت فحوى "ناقوس الخطر"، الذي دقته وسائل إعلام أمريكية بالتزامن مع "عيد الحب".

وتابع "معظم الناس لا يعتقدون أن الانفصال أو فترة الشعور بالوحدة، يمكن أن تتسبب في ذهابهم إلى المستشفى، نتيجة إصابتهم بمتلازمة القلب المسكور".

ونقل الموقع الأمريكي عن لوريل براون، الأستاذ في جامعة "لويفيل" لأمراض القلب: "إجهاد أو اعتلال عضلة القلب، أو متلازمة القلب المكسور، وهو مرض يظهر نتيجة الضغوط النفسية أو العلاقات العاطفية الفاشلة".

How do you mend a broken heart? Stem cell 'patches' could help repair damaged tissue after a heart attack. #CBCHeart https://t.co/H3BAsZz2nO pic.twitter.com/HI3rWRLuDK — Cambridge University (@Cambridge_Uni) February 12, 2018

وأردف

"هناك في الواقع الكثير من الارتباط بين العواطف والصحة الفسيولوجية وصحة القلب، يمكن لهذا أن يحدث للناس عندما يتعرضون لحدث حاد مثل فقدان أحد أفراد الأسرة، أو الطلاق أو الانفصال أو الفشل في الحب، وهو ما يتسبب في ضعف وظائف القلب".

يعاني أولئك الذين يعانون من "متلازمة القلب المكسور" من آلام في الصدر وضيق في التنفس، وغالبا ما يعانون من أزمات قلبية، ما يظهر أن "القلب المكسور" يصبح مكسورا حرفيا.