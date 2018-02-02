قريبا... هاتفك سيخبرك إذا كنت وقعت في الحب

يبدو أن التكنولوجيا ستقتحم كل مجالات الحياة، حتى الإنسانية منها، بصورة يمكن أن تثير الدهشة والاستغراب بصورة كبيرة.

© REUTERS/ STRINGER أقوى أرخص هواتف ذكية لعام 2017

كشفت مؤسسة "غارنتر ريسرش"، عن دراسة جديدة، نقلها موقع " بي سي ماغازين " التقني المتخصص، تشير إلى أن هاتفك يمكن أن يخبرك إذا ما كنت قد وقعت في حب شخص ما من عدمه.

وأوضحت أنه يمكن للهواتف الذكية أن تعرف بشكل كامل الحالة العاطفية، وتحديد الوقت الذي تقع فيه بالحب مع شخص آخر، عن طريق تقنيات ذكاء صناعي.

وأشارت إلى أن تلك التقنية قد تكون متاحة لكافة المستخدمين، بدءا من عام 2022.

AI with #emotionalintelligence is on the horizon https://t.co/Ye41KG9Uvm — Rankein Scale (@Rankeinscale) February 1, 2018

وستعمل تلك التقنية الفريدة على قراءة تعابير الوضع وتغير نبرة الصوت وتغير وتيرة ضربات القلب، عند حديثه مع شخص ما، لمعرفة إذا ما كان يقع في حب هذا الشخص أم لا.

وقالت إن شركات مثل "غوغل" و"أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت" تخوض سباقا من أجل تطوير تلك التقنية.

وأشارت إلى أن تقنيات الذكاء الصناعي حققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة في مجال قيادة السيارات، ما يمكنها من قياس تعابير البشر المختلفة من الحزن والخوف والغيرة والسعادة والغضب والخجل والقرف وحتى الحب.