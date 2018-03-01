تحديث جديد على "تويتر" يسهل حفظ التغريدات

أصدر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تحديث جديد يوفر خيارات جديدة بشأن مشاركة التغريدات بين المستخدمين.

وبخلاف زر "ارسل التغريدة عن طريق رسالة مباشرة" "Send via DM"، فأضاف خيارين جديدين، هما "أضف التغريدة إلى قائمة التفضيلات" "Add Tweet to Bookmarks"، و"شارك التغريدة عن طريق.." "Share Tweet via…"، بحسب موقع "إندجادجيت".

ويقول مدير المنتج في "تويتر"، جيسار شاه، إن التحديثات الجديدة تم إضافتها بناءا على طلبات المئات من المستخدمين، مشيرا أنه بهذه الخيارات، ستكون طريقة حفظ التغريدات أسهل مما سبق.

وستتوفر التحديثات الجديدة اليوم لجميع مستخدمي "تويتر" في جميع أنحاء العالم، سواء على نسخة المكتب أو على الهواتف الذكية.

Hi Twitter! Many of you (especially in Japan!) have said you’d like to be able to easily + privately save Tweets for later. Right now, people bookmark Tweets by liking, DM-ing to themselves, or Retweeting. But this could be easier. https://t.co/iQ9W9mB1uV — jesar 💭 (@jesarshah) October 9, 2017

يذكر أن تقارير صحفية أمريكية، أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني، عن أن "تويتر" يجهز لمفاجأة ستغير بصورة جذرية طريقة التعامل مع موقعها.

© AFP 2018/ Leon Neal "تويتر" تعلن موقفها بشأن اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

وقالت وكالة " بلومبرغ " الأمريكية إن " تويتر " تجهز لإطلاق تحديث يتضمن خاصية جديدة تمكن مستخدميها من تحميل ونشر مواد ومقاطع الفيديو بصورة أسهل.

ووصفت الشبكة الأمريكية تلك الخدمة الجديدة بأنها تشبه بصورة كبيرة تلك الخدمة المقدمة من موقع "سناب شات" الشهير، وتلك التي يقدمها موقع "إنستغرام" أيضا.

وتركز تلك الخاصية بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي "تويتر"، وتقليل الوقت المستهلك في مشاركة أو تحميل أي مقطع فيديو.